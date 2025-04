C'era una volta a... Hollywood: nuovi dettagli del film con Brad Pitt diretto da David Fincher

Alcuni giorni fa è stato svelato che Davif Fincher è al lavoro su un film con star Brad Pitt che dovrebbe essere dedicato a Cliff Booth, il personaggio che l'attore ha interpretato in C'era una volta a... Hollywood, diretto da Quentin Tarantino.

Grazie al podcast The Big Picture è ora possibile scoprire qualche altro dettaglio del progetto.

Un filom che verrà sicuramente prodotto?

Cliff Booth, come mostrato nel film di Tarantino, è uno stuntman. Sean Fennessey, amico del regista, ha confermato lo sviluppo del progetto con Brad Pitt dichiarando: "Sembra decisamente che questo film verrà realizzato".

Pitt nel film di Tarantino

Durante il podcast si è ricordato come in passato David Fincher abbia iniziato a lavorare a progetti poi abbandonati: "La lista dei film che non sono mai arrivati sul grande schermo o sulla piattaforma di streaming di Netflix è piuttosto lunga... Non so se sia un film che entrerà sicuramente nella fase della produzione a luglio. Ma sembra che lo sia".

Fennessey ha quindi raccontato: "Non dovrebbe essere considerato un sequel, ma come un seguito che ha dei legami con il film, ma non è la stessa cosa... Mi sono stati citati come esempi film come Marlowe indaga, l'adattamento di Raymond Chandler che ha come star Humphrey Bogart e che è ambientato nello stesso mondo di Marlowe il poliziotto privato, il film del 1975 di Robert Mitchum, perché hanno lo stesso personaggio in quel film. Ma sono attori diversi, registi differenti, e la storia si svolge in una diversa linea di temporale. Sono diversi".

Quando sarà ambientata la storia

Sean ha quindi sottolineato: "Per quel che ne so, saranno ulteriori avventure di Cliff Booth. L'unica informazione importante che ho scoperto, e penso sia confermata, è che il film si svolge nel 1977, circa otto anni dopo gli eventi raccontati in C'era una volta a... Hollywood. Quindi un periodo diverso nella vita di Cliff Booth".

Per ora, da parte di Netflix, non sono arrivate conferme e indiscrezioni riguardanti gli eventi al centro della trama e gli altri personaggi coinvolti, lasciando quindi in sospeso le teorie legate al possibile coinvolgimento di Leonardo DiCaprio, che aveva la parte dell'attore Rick Dalton nel lungometraggio di Tarantino.