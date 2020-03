Quentin Tarantino su Brad Pitt: "Quella volta che gli spiegai come togliersi la maglietta"

C'era una volta a... Hollywood contiene una scena in cui Brad Pitt sale sul tetto di Rick Dalton per aggiustare un'antenna e Quentin Tarantino ha ora svelato i retroscena di quel passaggio del film.

Il premio Oscar non era infatti del tutto d'accordo con le indicazioni del regista relative al modo in cui doveva togliersi la maglietta.

Il regista ha rivelato il dettaglio in occasione del podcast 3 Girls, 1 Keity in cui è tornato a parlare del film che ha regalato proprio a Brad Pitt un premio Oscar. Quentin Tarantino ha raccontato: "Penso sia divertente perché in realtà, in pubblico, Brad è in un certo senso timido per quanto riguarda scene di quel tipo. Al tempo stesso sa esattamente che epoca è. Quindi ho detto 'Sto pensando che forse dovresti sbottonarti la tua camicia hawaiana e te la togli, e poi togli la t-shirt Champion'. La sua risposta è stata 'Davvero? Vuoi che perda tutto questo tempo? La toglierò in un colpo solo e via!'".

Il filmmaker ha quindi proseguito: "Ho pensato 'Okay, questo ragazzo sa esattamente che momento è. Stai zitto e lascia che il maestro faccia il proprio lavoro'. Anche quando lo vedete nel capanno degli attrezzi, il modo in cui indossa i guanti in pelle e usa il cavo per avere questo aspetto da macho. Sa che cosa sta facendo".