Il problema dei 3 corpi: i mondi collidono nel trailer finale dell'ambiziosa serie Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il trailer finale de Il problema dei 3 corpi, ambiziosissima nuova serie che adatta l'omonima trilogia scritta da Liu Cixin e che arriverà in streaming il 21 marzo prossimo.

Non solo l'idea della storia originale scritta da Liu Cixin è piena di domande esistenziali sul significato della vita e su un mondo (o mondi) al di là del nostro, ma la musica che scorre nel trailer aggiunge un proprio strato di intrigo e stupore all'atmosfera. Mentre realtà diverse si scontrano e il passato, il presente e il futuro si confondono, il filmato preannuncia una lenta discesa verso la guerra e il caos, con un'abbondante dose di fantascienza.

La trama

Il problema dei tre corpi esamina le innumerevoli conseguenze delle azioni fatali di una donna. Sebbene la donna esista nella Cina degli anni Sessanta, la sua decisione si ripercuote al di là dello spazio e del tempo, quando un gruppo di scienziati inizia a indagare su una sconcertante e urgente minaccia per l'umanità. Mentre le leggi della natura si dipanano, gli scienziati collaborano con un detective poco ortodosso per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi. La prima stagione sarà composta da otto episodi, che porteranno gli spettatori attraverso molte linee temporali e luoghi diversi.

Dagli autori de Il Trono di Spade

La serie è stata creata da D.B. Weiss e David Benioff, noti per essere stati gli autori de Il trono di spade, mentre nel cast troviamo Benedict Wong (Doctor Strange in the Multiverse of Madness), Liam Cunningham (The Last Voyage of the Demeter) e Eiza Gonzalez (Baby Driver).

Insieme a loro, anche John Bradley (Game of Thrones), Tsai Chin (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), Alex Sharp (The Trial of the Chicago 7), Jonathan Pryce (The Two Popes), Saamer Usmani (Inventing Anna), Ben Schnetzer (Warcraft), Jovan Adepo (Fences), Sea Shimooka (Arrow), Marlo Kelly (Dare Me), Stacy Abalogun (Death on the Nile), Jason Forbes (Borg vs McEnroe), Rosalind Chao (Mulan), Jess Hong (Brokenwood Mysteries), e i debuttanti Eve Lindley e Zine Tseng.

La serie è prodotta, tra gli altri, anche da Rian Johnson (Knives Out), Ram Bergman, e Nena Rodrigue per T-Street, da Brad Pitt per la Plan B Entertainment e Rosamund Pike per la Primitive Streak.