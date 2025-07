Il Problema dei 3 Corpi 2: iniziate le riprese, nel cast anche un'altra star del Trono di Spade

Netflix ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese della stagione 2 della serie Il problema dei 3 corpi, in arrivo prossimamente sulla piattaforma di streaming.

In occasione del via alla produzione, è stato annunciato anche l'arrivo di nuovi membri del cast, tra cui quello di Alfie Allen, ex star dello show cult Il Trono di Spade.

Le new entry tra gli interpreti

Le riprese dei nuovi episodi si svolgeranmno a Budapest, in Ungheria, dove verrà realizzato il nuovo capitolo della saga prodotta da David Benioff e D.B. Weiss, ex showrunner dell'adattamento dell'opera letteraria di George R.R. Martin, e Alexander Woo (The Terror).

Una foto di Alfie Allen

Tra i membri del cast ci saranno quindi Alfie Allen (Atomic, Il Trono di Spade, SAS Rogue Heroes), David Yip (Un cinese a Scotland Yard, Bersaglio mobile), e Jordan Sunshine (The Pitt Season 2, Wonder Pets).

Pochi giorni fa erano invece stati annunciate le presenze di Claudia Doumit (SOULM8TE, The Boys) nel ruolo di "Captain Van Rijn", ed Ellie De Lange (Run Away, Wolf Hall, The Serpent) in quello di Ayla.

Al fianco delle new entry, ritroviamo nel cast Jess Hong (Jin), Benedict Wong (Da Shi), Eiza González (Auggie), Jovan Adepo (Saul), Saamer Usmani (Raj), Liam Cunningham (Wade), Marlo Kelly (Tatiana), Sea Shimooka (Sofone) e Josh Brener (Kent).

La breve sinossi della seconda stagione anticipa semplicemente: "L'invasione aliena si avvicina e, sulla Terra e non solo, l'umanità si prepara".

Il team che ha realizzato lo show

La prima stagione della serie drammatica ha ottenuto degli ottimi risultati e ha trascorso 7 settimane nella Netflix Global Top 10, di cui 3 settimane al n.1, raggiungendo la Top 10 in 93 Paesi e mandando tre canzoni della sua colonna sonora nella Top TV Songs Chart di Billboard, tra cui "Video Games" di Lana Del Rey al n. 1.

Il problema dei tre corpi, tratta dalla trilogia di Cixin Liu (qui le differenze con i romanzi originali), esamina le innumerevoli conseguenze delle azioni fatali di una donna. Sebbene la donna esista nella Cina degli anni Sessanta, la sua decisione si ripercuote al di là dello spazio e del tempo, quando un gruppo di scienziati inizia a indagare su una sconcertante e urgente minaccia per l'umanità. Mentre le leggi della natura si dipanano, gli scienziati collaborano con un detective poco ortodosso per trovare una soluzione prima che sia troppo tardi.

Nel team della produzione della serie ci sono poi Bernadette Caulfield (Il Trono di Spade, X-Files); Duncan Muggoch; T-Street's Rian Johnson (Knives Out, Star Wars: Episodio VIII - Gli ultimi Jedi), Ram Bergman e Nena Rodrigue; Qi Lin, il defunto ex presidente di Yoozoo Group; Jilong Zhao, CEO of the rights-holder, The Three-Body Universe, insieme a Xiaosong Gao e Lauren Ma; la Plan B Entertainment di Brad Pitt, Jeremy Kleiner e Dede Gardner; la Primitive Streak di Rosamund Pike e Robie Uniacke. Jeremy Podeswa e Miguel Sapochnik si occuperanno della regia e della produzione esecutiva.