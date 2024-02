Il problema dei tre corpi: budget esorbitante per la nuova serie Netflix dei creatori de Il trono di spade

D.B. Weiss e David Benioff, creatori de Il trono di spade, di budget elevati ne sanno qualcosa, ma la fiducia di Netflix gli ha permesso di realizzare la loro nuova serie Il problema dei tre corpi con un budget stratosferico.

Il problema dei tre corpi: una scena

Il trono di spade, in onda su HBO dal 2011 to 2019, si è distinta per il budget elevato che è aumentato stagione dopo stagione proporzionalmente al successo della serie. Dai 6 milioni a episodio della prima stagione siamo passati ai 15 milioni dell'ottava e ultima stagione. Per il Wall Street Journal, gli episodi de Il problema dei tre corpi avrebbero un budget di ben 20 milioni a episodio. Naturalmente a costi così elevati corrisponde altrettanta pressione, come ammettono Weiss e Benioff.

"C'è sicuramente pressione, ma quanto Il trono di spade per uscire ricordo che soffrivo di insonnia ed ero terrorizzato", ha ammesso Benioff. "È snervante quando è il tuo primo grande lavoro ed è snervante quando hai lavorato su quel progetto a lungo e la gente chiede, 'ma non è ancora pronto?' [...] La prima stagione de Il trono di spade aveva un budget relativamente basso e non era enorme in termini di portata e dimensioni rispetto a ciò che poi è diventata."

Di cosa parla Il problema dei tre corpi

La trama della serie anticipa "La fatidica decisione di una giovane donna nella Cina degli anni '60 riecheggia attraverso lo spazio e il tempo fino a raggiungere un gruppo di geniali scienziati nel presente. Quando le leggi della natura si dipanano inspiegabilmente davanti ai loro occhi, un gruppo di brillanti scienziati unisce le forze con un risoluto detective per affrontare la più grande minaccia nella storia dell'umanità."

Le serie tv più attese del 2024, da True Detective a Il problema dei tre corpi

David Benioff e D.B. Weiss hanno firmato la sceneggiatura insieme ad Alexander Woo, co-creatore della serie AMC The Terror. Tra i produttori dello show troviamo il regista di Cena con delitto - Knives Out Rian Johnson, Ram Bergman, la Plan B di Brad Pitt, Jeremy Kleiner e Dede Gardner e l'attrice Rosamund Pike che produrrà con la sua Primitive Streak.

Tra gli interpreti ci sono Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp e John Bradley. La prima stagione sarà composta da otto episodi da un'ora ciascuno e approderà su Netflix il 21 marzo.