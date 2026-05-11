Il problema dei tre corpi 2, una star potrebbe non tornare: "Non sanno cosa fare con me"

Dopo il successo della prima stagione, Netflix si è affrettata a rinnovare Il problema dei tre corpi per altre due stagioni, attualmente in lavorazione. Tra i tanti misteri irrisolti dello show ve n'è uno che riguarda il ritorno di un personaggio chiave.

Stiamo parlando di Lillian Joseph, Segretario Generale delle Nazioni Unite, apparsa in due episodi. A interpretarlo è CCH Pounder, che nutre dubbi sul suo ritorno nella serie, come ha confessato di recente.

Il problema dei tre corpi potrebbe non riportare indietro Lillian Joseph: ecco perché

una foto di CCH Pounder

In una nuova intervista con ScreenRant, CCH Pounder ha ammesso di essere tutt'altro che certa di fare ritorno nelle stagioni 2 e 3 della serie Netflix di successo di cui abbiamo parlato nella nostra recensione della prima stagione de Il problema dei tre corpi.

"A dire il vero, credo che non sappiano cosa fare del mio personaggio", ha confessato candidamente l'attrice. "Credo che il tempo trascorso sia dovuto alla ricerca di un altro attore. Se si guarda la cronologia degli eventi, nessuno vive così a lungo. Sarebbe come se il mio trisavolo interpretasse quel ruolo."

Che cosa ci aspetta nelle nuove stagioni de Il problema dei tre corpi

Basata sulla trilogia di romanzi di Liu Cixin, già adattati in Cina, Il problema dei tre corpi è la nuova serie degli autori de Il trono di spade David Benioff e D.B. Weiss. Lo show ha debuttato su Netflix nel 2024.

Una scena de Il problema dei tre corpi

Dopo un solido successo di critica e pubblico, Netflix ha rinnovato la serie per due stagioni che avrebbero dovuto essere girate back-to-back. Le riprese della seconda stagione, che si sono tenute a Budapest, in Ungheria, si sono concluse a marzo. La produzione della terza stagione inizierà a giugno, mentre l'uscita della seconda stagione è prevista per la seconda metà del 2026. Anche se Pounder potrebbe non essere presente nella seconda stagione, ciò non toglie che potrebbe ricomparire nella terza stagione. O almeno è ciò che i fan si augurano.