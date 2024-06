Il problema dei tre corpi: dopo la serie arriva il film diretto da Zhang Yimou

Il regista di culto Zhang Yimou si misurerà con la fantascienza. Dopo il successo della serie Netflix, Il problema dei tre corpi avrà anche un adattamento per il cinema diretto dal maestro cinese di Lanterne rosse. Il progetto, come rivela Variety, è stato annunciato ieri da Wang Changtian, fondatore e CEO di Enlight Media, uno dei tre principali studi cinematografici cinesi, in un forum organizzato all'interno dello Shanghai International Film Festival.

Wang ha rivelato che il progetto è nelle prime fasi di adattamento e Zhang Yimou è impegnato nella preparazione preliminare che precede le riprese. "Speriamo che il regista possa cogliere l'essenza del romanzo Il problema dei tre corpi e fare ulteriori passi avanti in vita di un buon esito sul mercato internazionale", ha detto, parlando dell'acclamato cineasta, a lungo consulente creativo di Enlight, studio per cui ha girato diversi film.

Da Netflix al cinema

Come rivela la nostra recensione de Il problema dei tre corpi, la serie Netflix approdata in streaming il 23 marzo è tratta dal romanzo del 2008 dell'autore cinese Liu Cixin, primo capitolo di una trilogia letteraria. In Cina, il libro è stato adattato in una serie animata, una serie live-action e un radio dramma. Il tentativo di produrne una versione per il cinema nel 2016 è risultata fallimentare, almeno finora.

Il romanzo è stato tradotto in 30 lingue diverse. A inizio anno è approdata su Netflix la serie in lingua inglese ad alto budget firmata dagli autori de Il trono di spade David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo. L'adattamento è stato prodotto da Bighead Littlehead, Plan B Entertainment, Primitive Streak, T-Street e dal cinese Yoozoo Pictures. Dopo il successo di pubblico, Netflix ha annunciato il rinnovo per una seconda stagione.