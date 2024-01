Pixar: ondata di licenziamenti prevista per lo studio d'animazione

A quanto pare non sarà un inizio 2024 tranquillo per la Pixar.

Un nuovo articolo indica che la Pixar subirà un'ondata di licenziamenti nel 2024.

La notizia arriva dopo un paio di anni negativi per i blockbuster, durante i quali i film Pixar, come Lightyear - La vera storia di Buzz ed Elemental, hanno registrato risultati inferiori alle aspettative dello studio.

Nel prossimo futuro, la Pixar ridurrà la sua produzione complessiva e, di conseguenza, dovrà fare a meno di uno staff così numeroso. Secondo TechCrunch, l'attuale staff della società, composto da 1.300 persone, potrebbe essere tagliato fino al 20% (anche se nell'articolo si legge che un rappresentante della Pixar avrebbe suggerito che questa cifra sia troppo alta).

Il futuro della Pixar: più sequel e meno prodotti originali

La Pixar, che dal 1995 è una delle case di successo più affidabili di Hollywood, sembra che nel prossimo futuro si dividerà in modo abbastanza equo tra sequel di franchise consolidati e film originali.

Mentre sono al lavoro su Elio, un prodotto completamente nuovo, il prossimo film in uscita sarà Inside Out 2 (di cui potete vedere il trailer) e sono già in fase di sviluppo i sequel di Toy Story e Cars.

Cars 4: aggiornamenti entusiasmanti in arrivo da Pixar

L'articolo di TechCrunch suggerisce che per la Pixar si tratterebbe di un ritorno ai livelli pre-Disney+. La maggior parte dei licenziamenti riguarderà personale assunto per aumentare la produzione, con l'obiettivo di generare progetti interessanti per la piattaforma digitale. Il servizio di streaming è uno dei più grandi del settore ma, come la maggior parte delle piattaforme di streaming, non è così redditizio.