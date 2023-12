Cars 4: aggiornamenti entusiasmanti in arrivo da Pixar

Il franchise Cars della Pixar si prepara a un ritorno, forse con Cars 4 e altri progetti spin-off. Recentemente Jay Ward, direttore creativo del franchise Cars presso i Pixar Animation Studios, ha accennato allo sviluppo del tanto atteso sequel di Cars 3 del 2017. Durante l'evento Porsche Rennsport Reunion Event 2023 Ward ha rivelato che diversi progetti di Cars sono in lavorazione.

"Ci sono altre cose di Cars in preparazione, non posso ancora dire molto di più. Cars ha una lunga vita che continuerà. Sto lavorando ad alcuni progetti molto divertenti che vedrete tra un paio d'anni. Ci vuole un po' di tempo per realizzarli", ha dichiarato il direttore sul futuro del franchise.

Inoltre Ward ha parlato dell'inaspettato successo di Cars: "È diventato molto più grande di quanto ci aspettassimo. È bellissimo e ogni giorno un bambino nuovo lo vede per la prima volta, cosa che non ci aspettavamo. La cosa interessante è che Cars è uscito nel 2006 e in quel periodo i DVD erano piuttosto popolari. Era popolare nelle sale quando è uscito, ma è diventato ancora più gettonato. Per tutta la fine dell'anno e durante l'anno successo sempre più persone l'hanno visto".

Un sequel tanto atteso

Il ritorno di Cars sul grande schermo è stato oggetto di speculazioni fin dal 2017, quando il produttore Kevin Reher ha accennato alla possibilità di un quarto film del franchise. Ai tempi Reher aveva spiegato a CinemaBlend: "Finché c'è una buona storia da raccontare, vale la pena investire. Amiamo questi personaggi, li amiamo tanto quanto il pubblico".

Cars 3 si è concluso con Saetta McQueen, doppiato da Owen Wilson, che ha passato il testimone a un'auto più giovane e feroce, rispecchiando la classica narrazione di un atleta esperto che si confronta con un nuovo talento. Cars 4 potrebbe vedere Saetta McQueen in un ruolo di mentore, guidando e gareggiando contro Cruz Ramirez, interpretata da Cristela Alonzo.

Nel frattempo nel 2013 un spin-off intitolato Planes è arrivato nelle sale seguito l'anno successivo da un sequel. La serie Cars ha generato anche una serie di cortometraggi animati intitolata Cars Toons e la serie Cars on the Road, ha debuttato su Disney+ nel 2022.