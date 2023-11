Inside Out 2: nuove emozioni nel primo teaser trailer del sequel Pixar

Pixar ha diffuso in streaming il primo teaser trailer di Inside Out 2, sequel del film Premio Oscar del 2015, che arriverà nelle sale il 14 giugno 2024.

Nel filmato ritroviamo le emozioni protagoniste del primo Inside Out, quando d'un tratto il loro quartier generale viene demolito per far posto a una nuova console con nuovi strumenti. A questo punto, entra in scena una nuova emozione, ansia, che nella versione originale è doppiata da Maya Hawke. Quest'ultima anticipa l'arrivo di altre emozioni che saranno al centro della nuova storia.

"L'idea di questa nuova storia, avuta da Kelsey Mann, è sicuramente più personale e universale, c'è molto amore al suo interno. Ci saranno nuove tipologie di emozioni che saranno introdotte ed è tutto collegato tra loro" ha spiegato Pete Docter, regista del primo film e produttore esecutivo del sequel.

Inside Out ha incassato circa 859 milioni di dollari dopo il debutto nelle sale avvenuto nell'estate 2015. La sceneggiatura era stata scritta da Pete Docter e Meg LeFauve, che firmeranno anche lo script del nuovo progetto, in collaborazione con Josh Cooley.

L'ultimo film Pixar ad essere uscito in sala è stato Elemental, che dopo un inizio fiacco al box-office ha recuperato terreno fino a diventare una hit su Disney+. Dopo Inside Out 2, i fan Pixar potranno gustarsi l'arrivo di Elio, previsto per il 2025 e di cui è già disponibile un teaser trailer.