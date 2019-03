Pinocchio: ecco Roberto Benigni nei panni di Geppetto nel film di Matteo Garrone

La prima foto di Roberto Benigni nei panni di Geppetto nel Pinocchio di Matteo Garrone ha fatto la sua comparsa in rete. Le riprese di Pinocchio sono attualmente in corso nel senese e proseguiranno tra Toscana, Lazio e Puglia per un totale di 11 settimane.

Dopo essere comparso ai David di Donatello per sostenere il regista Matteo Garrone, trionfatore della serata con il suo Dogman, Benigni è di nuovo sul set e finalmente lo vediamo nei panni di Geppetto di fronte al Pinocchio interpretato dal piccolo Federico Ielapi (inquadrato di spalle).

Pinocchio: Roberto Benigni è Geppetto in una scena

Per quanto riguarda gli altri componenti del cast, si parla di Gigi Proietti nei panni di Mangiafuoco, Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo in quelli del Gatto e la Volpe, Matilda De Angelis nelle vesti della Fata Turchina, Marcello Fonte sarà il Pappagallo, Alessio Di Domenicantonio Lucignolo, Davide Marotta il Grillo parlante, Paolo Graziosi Mastro Ciliegia, ed Enzo Vetrano Faina.

Pinocchio è una coproduzione internazionale Italia-Francia ed è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, con Recorded Picture Company, in associazione con Leone Film Group. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!