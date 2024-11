Da Piece by Piece all'anteprima di Skeleton Crew, tutte le serate gratuite del Fantasticon e come iscriversi

Manca solo una settimana al debutto dell'atteso Fantasticon Film Fest 2024, in cui particolare attenzione verrà rivolta agli anime, al fantasy e al genere horror, ma anche ad alcune gustosissime anteprime come la nuova serie Star Wars: Skeleton Crew.

La kermesse si svolgerà durante la Milan Games Week & Cartoomics 2024. Le proiezioni di film, serie, anticipazioni e contenuti esclusivi si alterneranno alla presenza di ospiti italiani e internazionali che incontreranno il pubblico in occasione delle masterclass, nella manifestazione diretta per la prima volta da Pedro Armocida, con la collaborazione di Simone Arcagni, professore associato presso l'Università Iulm e divulgatore di nuovi media e nuove tecnologie, Andrea Fornasiero, autore televisivo per il magazine di Rai4 Wonderland e collaboratore di Film TV e MyMovies, Giulia Paganelli, antropologa e scrittrice,; il regista e divulgatore di cinema e serie tv Mauro Zingarelli; Gabriella Giliberti, critica cinematografica, scrittrice e content creator, e Stefano Locati, ricercatore in cinema, fotografia e televisione presso l'Università IULM.

Le proiezioni sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previa registrazione entro il 19 novembre su fantasticonfilmfest.it.

Le anteprime

Prima grande novità di questa edizione è Fantasticorti, l'inedita sezione competitiva dedicata ai cortometraggi ti di genere che verranno proiettati nelle tre mattinate di venerdì, sabato e domenica. L'apertura del festival sarà accompagnata giovedì 21 novembre dalla proiezione di The Beast, in uscita al cinema lo stesso giorno con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, la nuova attesa opera del maestro Bertrand Bonello con protagonisti Léa Seydoux e George MacKay.

Hunter x Hunter e L'attacco dei giganti in esclusiva al Fantasticon Film Fest 2024 il 24 novembre

Si segnala, inoltre, l'anteprima italiana di Piece By Piece, in uscita il 5 dicembre con Universal Pictures international Italy, viaggio straordinario nella vita dell'icona pop Pharrell Williams raccontato attraverso la lente dell'animazione LEGO.

Ci sarà spazio anche per un evento speciale dedicato al mondo di One Piece, con la proiezione di One Piece Film: Red, in collaborazione con Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures, e con la partecipazione di appassionati cosplayer vestiti come i personaggi del popolare anime.

L'evento più atteso dai fan sarà l'anteprima dei primi due episodi in versione doppiata (il secondo in anteprima assoluta) di Goldrake U, in arrivo dal 6 gennaio 2025 su Rai 2. Si tratta del reboot della serie animata degli anni Settanta UFO Robot Goldrake, basata sul manga creato da Go Nagai, che promette di essere fedele allo spirito della serie originale che ha appassionato milioni di spettatori.

Jude Law in Skeleton Crew

Non mancherà quindi un'incursione nella galassia lontana lontana di George Lucas, con la proiezione in anteprima dei primi due episodi dell'attesissima Skeleton Crew, nuova serie targata Star Wars ambientata nella stessa linea narrativa del MandoVerse. Il debutto su Disney+ è atteso per il 4 dicembre prossimo.

Dopodiché, spazio all'Italia con l'anteprima dei primi due episodi della seconda stagione di The Bad Guy, in arrivo dal 5 dicembre in esclusiva su Prime Video, con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi e Stefano Accorsi.

Gli ospiti

Tra le star nazionali e internazionali attese durante la kermesse, in collaborazione con Dynit, si segnala il Maestro di animazione Takahiro Yoshimatsu, che introdurrà un episodio dell'anime Hunter x Hunter a cui ha lavorato.

Luigi Lo Cascio e i registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana commenteranno le sfide creative e le scelte stilistiche della seconda stagione di The Bad Guy in una masterclass dopo la proiezione dei primi due episodi in anteprima.

Skeleton Crew: la serie Star Wars conterrà scene in stop-motion realizzate da un celebre Premio Oscar

Le proiezioni sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previa registrazione entro il 19 novembre su fantasticonfilmfest.it.