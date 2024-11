The Bad Guy 2, la proiezione dei primi due episodi in anteprima al Fantasticon Film Fest 2024 il 23 novembre

Spazio alla serialità italiana al Fantasticon Film Fest 2024 con l'anteprima dei primi due episodi della seconda stagione di The Bad Guy, serie Prime Video interpretata da Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi. L'appuntamento è fissato per il 23 novembre alle ore 20:00 presso l'Auditorium di Fiera Milano Rho.

In uscita il 5 dicembre su Prime Video, The Bad Guy 2 torna a raccontare le avventure dell'integerrimo pubblico ministero siciliano Nino Scotellaro, assetato di vendetta dopo una condanna per mafia che lo trasforma in uno dei 'cattivi ragazzi' che ha combattuto per tutta la vita. Alla proiezione dei primi due episodi della seconda stagione, seguirà una masterclass moderata da Mauro Zingarelli in cui i registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana commenteranno le sfide creative e le scelte stilistiche dello show.

L'evento è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previa registrazione entro il 19 novembre su fantasticonfilmfest.it.

Luigi Lo Cascio è The Bad Guy

Cosa accade nella seconda stagione di The Bad Guy?

Come rivela la nostra recensione della seconda stagione di The Bad Guy, la serie concentrerà sulla guerra per individuare l'introvabile archivio di Suro, anni di intercettazioni tra il boss e pezzi grossi dello Stato. Tutti lo vorrebbero: Nino, Luvi, il Maggiore Testanuda, Teresa, Leonarda. L'archivio diventa, così, un campo di battaglia esistenziale tra passato e futuro. Una bomba ad orologeria pronta ad esplodere nelle mani di chi riuscirà a impossessarsene.

Tra gli eventi più attesi del Fantasticon Film Fest 2024, manifestazione dedicata al cinema fantastico nell'ambito del Milan Games Week & Cartoomics, ricordiamo l'opening il 21 novembre con l'anteprima di The Beast alla presenza del regista Bertrand Bonello, l'anteprima del film Lego Piece By Piece_, sulla vita di Pharrell Williams, e alcuni eventi che farannno la gioia degli amanti dell'anime, tra cui l'anteprima dei primi due episodi in versione doppiata (il secondo in assoluta anteprima) di Goldrake U, in arrivo in prima visione assoluta dal 6 gennaio 2025 su Rai 2, e la serata del 24 novembre, Quando si terrà la proiezione di un episodio della serie di culto Hunter x Hunter e dei primi venti minuti del film L'attacco dei giganti. Il film - Parte I: L'arco e la freccia.

