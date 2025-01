Skeleton Crew: la serie Star Wars rivela le origini del "Jedi" di Jude Law

Il finale della prima stagione di Skeleton Crew ha finalmente rivelato la vera natura dell'addestramento Jedi del Jod Na Nawood di Jude Law.

Per tutta la durata della serie Star Wars, il pubblico non ha mai saputo se poteva fidarsi veramente di Jod Na Nawood, soprattutto perché questi aveva diversi altri soprannomi con cui si presentava. Tuttavia, alla fine dell'episodio 7 di Skeleton Crew, è apparso evidente che c'era ben poco, se non nulla, che potesse redimere il pirata.

Ovviamente non proseguite nella lettura dell'articolo se non avete ancora visto il finale di Skeleton Crew, dato che sono presenti pesanti spoiler sulla sua conclusione e il twist relativo al personaggio.

Skeleton Crew: una scena della serie Star Wars

Il Jod Na Nawood di Jude Law è davvero un Jedi?

Nel corso di Skeleton Crew, il personaggio ha mostrato la sua sensibilità alla Forza in modo modesto, ed era chiaro che la forza e l'abilità di cui disponeva erano limitate. Questo è stato teorizzato anche a causa della sua mancanza di abilità nell'impugnare la spada laser trovata nel caveau di Tak Rennod.

Skeleton Crew: la serie Star Wars tornerà con una seconda stagione?

I fan si sono lanciati quindi in varie teorie su come e da chi fosse stato addestrato il personaggio di Jude Law, e il finale della prima stagione di Skeleton Crew ha finalmente fornito al pubblico qualche indizio sul suo passato e l'addestramento nelle vie della Forza.

Dopo la caduta della Repubblica e l'esecuzione dell'Ordine 66, non c'erano praticamente più Jedi in vita, il che significa che non c'era nessuno che potesse addestrare la prossima generazione di individui sensibili alla Forza. Anche se Jod non è entrato nei dettagli, l'episodio 8 di Skeleton Crew ha rivelato che Jod è stato addestrato da una maestra Jedi quando aveva circa l'età di Wim.

Skeleton Crew, i migliori omaggi e riferimenti nell'episodio 7

La rivelazione è avvenuta per cercare di insegnare a Wim che la galassia è un luogo oscuro e spietato. Jod non fa il nome della Jedi che lo aveva preso sotto la sua ala e aveva iniziato ad addestrarlo, ma ha aggiunto che qualcuno era venuto a dare la caccia e a uccidere i Jedi. Probabilmente si trattava degli Inquisitori Imperiali, che lavoravano sotto Darth Vader per rintracciare e uccidere ogni Jedi sopravvissuto.

Questa rivelazione dimostra che Jod non è mai stato un Jedi e che, francamente, aveva pochi legami con l'Ordine. Sebbene la storia di Jod sia tragica e triste, molti fan si aspettavano che Jod fosse un altro sopravvissuto dell'Ordine 66, ma questo colpo di scena ha reso Skeleton Crew persino più affascinante.