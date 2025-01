Skeleton Crew: la serie Star Wars tornerà con una seconda stagione?

L'ultima serie di Star Wars della Lucasfilm si è ufficialmente conclusa su Disney+ e il finale di Skeleton Crew ha fatto sorgere nei fan una domanda importante: ci sarà una seconda stagione?

È una domanda più che lecita su cui riflettere, non solo perché non è garantito che una serie televisiva di Star Wars ritorni per altri episodi, ma tutto è possibile in quella galassia lontana lontana.

Fino a questo momento non ci sono state conferme ufficiali su ulteriori episodi di Skeleton Crew, ma prima della première dello show su Disney+, il futuro di questo angolo della galassia era iniziato a sembrare più roseo.

Skeleton Crew potrebbe tornare ma a una condizione fondamentale

Prima ancora che il primo episodio di Skeleton Crew andasse in onda, le voci e le supposizioni hanno portato molti fan a pensare che la serie sarebbe stata limitata a una sola stagione. All'inizio questa sembrava la mossa giusta per i fan, considerando la terribile cancellazione di The Acolyte, ma i creatori sembravano aperti all'idea di raccontare altre storie con i personaggi mentre si avvicinava il momento della première.

In un'intervista rilasciata l'anno scorso, il co-creatore della serie Jon Watts aveva fatto notare come la seconda stagione di Skeleton Crew, per funzionare, dovrebbe evitare i problemi principali di un'altra serie di successo.

"Dovrebbe esserci un salto temporale di tre o quattro anni per avere senso", aveva suggerito Watts all'epoca. "Non faremmo una cosa tipo Stranger Things dove riprendevano il giorno dopo, perché non potrebbe funzionare". Il co-creatore di Skeleton Crew, Christopher Ford, aveva aggiunto: "Dovrebbe esserci un salto temporale importante perché ci vuole molto tempo per produrre queste storie. Ci sono davvero tante ripercussioni".