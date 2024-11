Hunter x Hunter e L'attacco dei giganti in esclusiva al Fantasticon Film Fest 2024 il 24 novembre

Fan degli anime, segnatevi questa data. Il 24 novembre il Fantasticon Film Fest 2024 ospiterà un duplice evento esclusivo dedicato all'animazione giapponese di culto con le serie Hunter x Hunter e L'attacco dei giganti.

Alle 18:30 si comincia con la proiezione esclusiva di un episodio della serie Hunter x Hunter alla presenza del regista Noriyuki Abe. Modereranno l'evento Gabrielle Croix e Giulia Paganelli.

Alle 19:30 sarà la volta di una proiezione in esclusiva dei primi venti minuti de L'attacco dei giganti - Il film: parte I. L'arco e la freccia cremisi, offerta da Dynit e Adler per celebrare il ritorno nei cinema, in un evento speciale, dei primi due film della saga amatissima, L'attacco dei giganti - Il film: parte I. L'arco e la freccia cremisi e L'attacco dei giganti - Il film: parte II. Le ali della libertà.

La proiezione è a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previa registrazione entro il 19 novembre su fantasticonfilmfest.it.

Uno sguardo agli anime

Una scena del film L'attacco dei giganti

Il nostro approfondimento svela tutto ciò che dovete sapere su Xunter x Hunter. Per realizzare il suo sogno di diventare un "hunter" leggendario come il suo papà, un ragazzino deve superare un difficile esame e trovare il padre scomparso.

L'attacco dei giganti - Il film: parte I. L'arco e la freccia cremisi si svolge in un'epoca lontana in cui l'umanità è costretta a ritirarsi dietro le imponenti mura di una città fortificata per sfuggire agli enormi Giganti mangia-uomini che vagano nelle terre esterne alla fortezza.

Tra gli eventi più attesi del Fantasticon Film Fest 2024, manifestazione dedicata al cinema fantastico nell'ambito del Milan Games Week & Cartoomics, ricordiamo l'opening il 21 novembre con l'anteprima di The Beast alla presenza del regista Bertrand Bonello, l'anteprima del film Lego Piece By Piece_, sulla vita di Pharrell Williams e la proiezione in anteprima dei primi due episodi della seconda stagione della serie Prime Video The Bad Guy il 23 novembre.

Ricordiamo che tutti gli eventi sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti e previa registrazione entro il 19 novembre su fantasticonfilmfest.it.