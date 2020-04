Piccole Donne: rivelato l'errore in una scena con Timothée Chalamet

Un'attenta fan ha notato un errore nascosto in una scena di Piccole Donne con Timothée Chalamet. Come già successe per Game of Thrones, lo screenshot rivela degli oggetti rimasti sul set che decisamente non sono in linea con il periodo storico raccontato. In questo caso, sono stati individuati una borraccia e una bottiglietta di plastica.

Quando in Game of Thrones fu individuata una tazza di Starbucks sul set l'internet impazzì. Plausibilmente verranno fuori una valanga di meme anche per la gaffe scoperta in Piccole Donne. La segnalazione pare essere emersa da un'utente di TikTok, Madelyn Rancourt, curiosa di sapere se altri avevano fatto caso a quegli oggetti così fuori luogo per l'ambientazione del film.

Nella scena incriminata, dietro a Timothée Chalamet si possono infatti vedere una borraccia chiaramente moderna e una bottiglietta d'acqua della Poland Spring. Il film diretto da Greta Gerwig è tratto dall'omonimo romanzo di Louisa May Alcott ed è stato pubblicato nel 1868, decisamente in anticipo per i bicchieri in metallo... Per altro, la marca Polar Spring è in attività dal 1859, ma di sicuro non utilizzava la plastica.

L'individuazione della gaffe sul set di Piccole Donne è probabilmente frutto di nuove o reiterate visioni del film da parte di spettatori in quarantena. L'occasione è di certo ottima e il rinnovato interesse verso il lavoro di Gerwig non può che far piacere, vista la splendida qualità del progetto e la delusione per la sua assenza agli Oscar nella categoria dedicata alla regia... Ringraziamo Timothée Chalamet e qualche set manager distratto!