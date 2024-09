Da Piccole Donne ad Autumn in New York: 5 film romantici per chi ama l’autunno

Quando le giornate iniziano ad accorciarsi e l'aria si fa più frizzantina, quando la pioggia picchietta sempre più spesso alla finestra e la voglia di avvolgerci in una coperta sorseggiando un tè caldo o uno spicy latte diventa irresistibile, il motivo è solo uno: l'autunno è arrivato!

L'autunno è la stagione perfetta per coccolarci con un buon film romantico e immergerci nelle atmosfere cozy di un mondo che cambia colore. Tra storie d'amore struggenti, risate e un pizzico di magia, ecco allora 5 titoli che racchiudono l'essenza dell'autunno. Da vedere e rivedere nella stagione più romantica di tutte.

Amori&Incantesimi: amore, magia e maledizioni

Sandra Bullock e Nicole Kidman

Amori&Incantesimi (Practical Magic) è un piccolo gioiello del romanticismo anni '90 che mette insieme due attrici al culmine del loro successo in una storia che mescola amore e magia in modo semplicemente irresistibile. Sally e Gillian Owens (Sandra Bullock e Nicole Kidman) non sono solo due sorelle molto diverse tra loro, ma due streghe moderne che vivono in una casa in riva al mare in una piccola cittadina americana. Una casa in cui tutte, almeno una volta, abbiamo sognato di vivere, fosse anche solo per imparare gli incantesimi dalle adorate zie Fran (Stockcard Channing) e Jet (Dianne Wiest). Ma Sally e Gillian vivono sotto una terribile maledizione: ogni uomo di cui si innamorano è destinato a morire prematuramente. Perciò quando Sally incontra l'uomo dei suoi sogni, quello che da piccola aveva descritto in un incantesimo, tutto si complica e le due sorelle dovranno chiedere l'aiuto delle donne della città per spezzare la maledizione.

Harry ti presento Sally: l'amore ai tempi dell'amicizia

Autunno a Central Park

Harry, ti presento Sally è il film che ha immortalato l'autunno, rendendolo più romantico dell'amore stesso. Le sue atmosfere sono un sogno per chiunque ami passeggiare in un parco e sentire lo scricchiolio delle foglie sotto i piedi. Ma non è solo l'ambientazione a rendere questo film speciale. La storia d'amore tra Harry e Sally è di quelle che crescono piano piano, proprio come l'autunno che si insinua lentamente dopo l'estate. I due si incontrano per la prima volta in un viaggio in macchina da Chicago a New York. Non potrebbero essere più diversi, ma nel corso degli anni, tra incontri casuali e discussioni accese, iniziano a sviluppare un legame profondo che li porta a chiedersi: può l'amicizia tra un uomo e una donna esistere senza l'amore?

Meg Ryan e Billy Crystal con questo film hanno alzato, e di tanto, l'asticella delle aspettative.

Piccole Donne (2019): l'amore in tutte le sue forme

Piccole Donne di Greta Gerwig

Non c'è autunno senza un po' di nostalgia e Piccole Donne è il film perfetto da vedere accoccolati sul divano con una tazza di tè fumante in mano. Un film che scalda il cuore e ci fa sentire come a casa. Greta Gerwig ha saputo dare nuova vita a questo classico regalandoci immagini che sembrano quadri autunnali con i loro toni caldi, le campagne dorate e i tramonti struggenti. Le quattro sorelle March vivono le loro avventure e i loro amori in un mondo che sembra sospeso nel tempo, tra foglie che cadono e fuochi scoppiettanti nei camini. Piccole Donne è un inno all'amore in tutte le sue forme: quello per la famiglia, per i sogni e per i piccoli momenti speciali. E Saoirse Ronan prende il testimone da Winona Ryder e ci consegna la Jo più incredibile di sempre.

A piedi nudi nel parco e la briosità senza tempo di Jane Fonda

Robert Redfort e Jane Fonda

56 anni per A piedi nudi nel parco e non si vede nemmeno una ruga! Un film - preso dall'omonima commedia teatrale di Neil Simon - in grado di strappare un sorriso anche nelle giornate più buie, in cui l'amore è quello vivacissimo di Jane Fonda per il silenzioso e riflessivo Robert Redford. Paul e Corie sono una giovane coppia appena sposata che si trasferisce in un minuscolo appartamento a New York. Lei è uno spirito libero, lui un avvocato rigido e tradizionalista. E le differenze, passata la luna di miele, si vedono tutte! Lo scontro è inevitabile e sarà necessaria una passeggiata nel parco, a piedi nudi, per capire che l'amore va al di là delle idealizzazioni e che in fondo è tutto ciò che serve per essere felici.

Autumn in New York: attimi da non dimenticare

Una scena di Autumn in New York

Will, un affascinante playboy di mezza età, si innamora di Charlotte, una giovane donna affetta da una malattia terminale. La loro storia d'amore è destinata a durare poco, ma diventa un viaggio emotivo che cambierà per sempre la vita di entrambi. Chi ama le storie d'amore intense e struggenti, quelle che lasciano con un nodo alla gola e una lacrima pronta a scendere troverà in Autumn in New York pane per i suoi denti. Richard Gere e Winona Ryder si innamorano tra le atmosfere romantiche e malinconiche di un autunno newyorkese. Le immagini di Central Park, con le foglie rosse e arancioni, fanno quindi da sfondo a una storia destinata a finire troppo presto, ma che rimane per sempre nel cuore.

Da vedere con una coperta morbida e una scatola di fazzoletti a portata di mano.