Piccole donne, Louis Garrel: 'Che stress sul set, tutte gli attori erano più bravi di me'

Louis Garrel ha lavorato sotto la direzione di Greta Gerwig in Piccole donne, film del 2019, e ha condiviso il set con molti grandi attori, cosa che inizialmente aveva intimidito la star francese, come ha raccontato in una recente intervista.

Un ragazzo ansioso

Garrel in un'intervista a Independent ricorda il periodo trascorso sul set del film di Greta Gerwig e la sua sensazione di continuo stress: "Sono il francese più ansioso che si possa incontrare. Credetemi, vorrei essere più coraggioso di quello che sono. Sono un ragazzo spaventato", ha rivelato l'attore di The dreamers.

Garrel ha aggiunto poi che i suoi talentuosi co-protagonisti hanno contribuito ad aumentare la sua ansia: "Ero super stressato perché sapevo che tutti gli attori erano più bravi di me. Ovviamente Florence [Pugh], Saoirse [Ronan], Timothée [Chalamet]".

Piccole Donne: Emma Watson, Saoirse Ronan, Florence Pugh, Eliza Scanlen in una scena del film

Piccole donne

Piccole donne (qui la nostra recensione di Piccole Donne) è stato acclamato dalla critica ed è stato candidato a diversi premi Oscar, tra cui miglior film, miglior attrice protagonista (Ronan), miglior attrice non protagonista (Pugh), miglior sceneggiatura non originale e miglior colonna sonora originale. Il film ha vinto l'Oscar per i migliori costumi. L'adattamento cinematografico del romanzo di Louisa May Alcott è interpretato dai noti Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Laura Dern, Timothée Chalamet, Meryl Streep, Tracy Letts, Bob Odenkirk, James Norton, Chris Cooper.