Piccole donne: in arrivo la rivisitazione in chiave moderna e natalizia del grande classico

Piccole donne, il classico scritto da Louisa May Alcot, verrà rivisitato in chiave moderna in occasione del Natale, ecco il cast.

A Little Women's Christmas, il primo film natalizio collettivo della rete Great American Family, sarà una rivisitazione contemporanea del classico romanzo di Louisa May Alcott del 1868, interpretato da Jillian Murray nel ruolo di Jo March, Trevor Donovan nel ruolo di Friedrich "Fritz" Baehr, Laura Osnes nel ruolo di Beth March, Jen Lilley nel ruolo di Meg March, Jesse Hutch nel ruolo di John Brooke e Julia Reilly nel ruolo di Amy March. Anche Gladys Knight è protagonista e interpreterà la sua nuova canzone natalizia originale, "Joy".

Piccole donne è stato spesso adattato sia per il palcoscenico che per lo schermo. Nel 1933, Katharine Hepburn ha diretto il primo adattamento sonoro del film, seguito dal primo adattamento a colori con Elizabeth Taylor e Janet Leigh nel 1949, che ha ottenuto due nomination agli Oscar e una vittoria. Nel 1994, Gillian Armstrong ha diretto un grande ensemble guidato da Winona Ryder, Kirsten Dunst, Claire Danes, Susan Sarandon, Christian Bale e altri, che ha ottenuto tre nomination agli Oscar. Nel 2017, la BBC e la PBS Masterpiece hanno trasformato il romanzo della Alcott in una serie televisiva, guidata da Maya Hawke nel ruolo di Jo. Poi, nel 2019, Piccole donne di Greta Gerwig è diventato un successo al botteghino ed è stato candidato a sei premi Oscar.

I dettagli della nuova pellicola

"A Little Women's Christmas è un nuovo classico natalizio in divenire, con un incredibile cast d'insieme e un adattamento di una storia originale che è una delle migliori che abbia mai letto", afferma il presidente e CEO di Great American Media Bill Abbott. "Louisa May Alcott si è volutamente concentrata sulla cultura delle giovani donne, sulle loro speranze, ambizioni e sogni, e rimane una delle storie più lette e amate mai scritte".

Il titolo andrà in onda durante la quarta edizione del Great American Christmas. Gli altri titoli annunciati in precedenza per la programmazione delle festività del 2024 includono Aurora Christmas, A Christmas Less Traveled, Love at the Kettle, My Grown-Up Christmas Wish, A Royal Christmas Ball e A Vintage Christmas.

Il film, diretto da Brandon Clark, è scritto da Dione Sheehan e Taylor Bird. Tra i produttori esecutivi figurano Hutch, Knight, Clark, Brian Bird, Tai Truesdell, Darin Chavez, Brian Williams, Charly White, Lori Overholt, William McDowell e Joyce Miller Roy. A Little Women's Christmas è prodotto da Rodney Eldredge, True Brand Entertainment, Third Coast Film e Empress of Soul Productions.