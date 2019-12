Golden Globe 2020: il cast di Piccole Donne scioccato dall'esclusione di Greta Gerwig

Il cast di Piccole Donne è rimasto scioccato per l'esclusione della regista Greta Gerwig dalle nomination ai Golden Globe 2020. Tutti i candidati alla miglior regia sono, infatti, uomini: Martin Scorsese per The Irishman, Todd Phillips per Joker, Sam Mendes per 1917, Quentin Tarantino con C'era una volta a... Hollywood e Bong Joon-ho per Parasite.

Little Women: le giovani protagoniste del film

Non sono solo le attrici del film tratto dal classico di Louisa May Alcott ad essere rimaste di sasso, anche parte della stampa Usa ha rimarcato questa assenza, definendola incredibile anche perché questa nuova versione ha ricevuto un'accoglienza molto calorosa. Ma la stampa estera che vota ai Globe sarebbe rimasta molto fredda.

Piccole Donne ha ricevuto due sole nomination, quella di Saoirse Ronan come attrice protagonista per il ruolo della ribelle Jo e Alexandre Desplat per la colonna sonora. I membri della Hollywood Foreign Press hanno letteralmente snobbato il film diversamente ad esempio dai Critics' Choice Awards, dove ne ha raccolto ben nove, incluse quelle pesanti di film, regia, attrici - protagoniste e non - e sceneggiatura adattata.

Quando Ronan, Florence Pughh e Eliza Scanlen sono apparse su Today per promuovere il film in uscita a Natale, è stato chiesto loro come hanno reagito per la mancata presenza di Greta Gerwig tra i registi. "Siamo scioccate" ha reagito Pugh, seguita a ruota da Ronan che ha ribadito: "Greta ha realizzato uno dei migliori film dell'anno. È una cineasta davvero molto brillante e non saremmo qui senza di lei. Abbiamo parlato di come siamo in qualche modo indissolubilmente legate, le nostre interpretazioni dipendono così tanto l'una dall'altra, ma Greta è quella che ci ha unite, è lei la mente dietro tutto quanto".

Non è la prima volta che Gerwig viene esclusa dai Golden Globe, era successo anche nel 2018 per Lady Bird, per il quale era stata nominata solo per la sceneggiatura. Poi però agli Oscar era arrivata la tanto sospirata nomination, una delle poche registe a riceverla dopo quella storica di Lina Wertmüller, seguita poi da Jane Campion e Sofia Coppola. L'unica ad agguantare la statuetta dorata dell'Academy era stata Kathryn Bigelow con The Hurt Locker.