Pets 2 - Vita da animali ancora primo al box office italiano

Pets 2 - Vita da Animali: Rooster, il personaggio doppiato da Harrison Ford

Pets 2 - Vita da animali,conserva la prima posizione al box office italiano per la seconda settimana consecutiva. Il divertente film animato prodotto da Illumination Entertainment riporta sul grande schermo tutti i personaggi del primo film, da Max al simpaticissimo coniglietto Nervosetto, impegnati in una nuova avventura che li vedrà percorrere ancora una volta le strade della città combinandone di tutti i colori, come potete leggere nella nostra recensione di Pets 2 - Vita da animali. Supercast vocale per Pets 2 - Vita da animali che aggiunge altri 654.000 euro superano i due milioni e 118mila euro.

Dopo un debutto non proprio soddisfacente, X-Men: Dark Phoenix guadagna una posizione risalendo al secondo posto con un incasso di 510 mila euro che porta il film a 1.800.000 euro. Le avventure di Jean Grey e la sua trasformazione nella villain Fenice Nera non convincono la critica, come sottolinea la nostra recensione di X-Men: Dark Phoenix.

Perde una posizione il film Disney Aladdin, terzo con un incasso di 505 mila euro che va a incrementare il'incasso totale che punta ora ai 14 milioni di euro. Rivisitazione in chiave live action del classico d'animazione del 1992, il film è diretto da Guy Ritchie e vede Mena Massoud nel ruolo dell'affascinante furfante Aladdin, Naomi Scott nel ruolo della bellissima e indipendente principessa Jasmine e Will Smith nei panni dell'incredibile Genio con il potere di esaudire tre desideri per chiunque entri in possesso della sua lampada magica (qui potete leggere la recensione di Aladdin.

Il traditore di Marco Bellocchio conserva il quarto posto e incassa altri 248mila euro arrivando a un totale di 3 milioni 976mila euro. La pellicola, interpretata da Pierfrancesco Favino, è stata venduta già in oltre 20 Paesi in tutto il mondo. Qui potete leggere la nostra recensione de Il Traditore.

Nel weekend più caldo finora (solo a livello atmosferico), che segna gli incassi più bassi in assoluto, è fortemente penalizzata l'uscita nuovo lavoro di Jim Jarmusch, la zombie comedy I morti non muoiono, interpretata da un super cast composto da Bill Murray, Tilda Swinton, Selena Gomez, Danny Glover, Rosie Perez, e Chloë Sevigny. Il film incassa solo 230.000 da 215 sale, con una media per sala di 1000 euro.