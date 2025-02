Percy Jackson, primi dettagli sulla seconda stagione in arrivo su Disney: "La posta in gioco è più alta"

I fan di Percy Jackson che pensavano che la prima stagione avrebbe potuto essere più movimentata non dovranno aspettare ancora a lungo per essere ricompensati.

Walker Scobell, che interpreta il personaggio principale della serie, ha recentemente annunciato che la seconda stagione sarà sicuramente più grandiosa della prima e caratterizzata da maggiori sequenze d'azione.

Parlando con TV Insider, Scobell ha confermato che l'imminente seconda stagione, basata sul secondo capitolo della saga fantasy, Il mare dei mostri del 2006, "ha sicuramente molta più azione della scorsa stagione".

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: una scena con i giovani protagonisti

L'attore ha poi continuato: "Mi sembra che nella scorsa stagione passavamo del tempo in un posto e avevamo delle conversazioni e subito dopo c'era una sequenza d'azione, capite cosa voglio dire? Era fantastico. Ma in questa stagione la posta in gioco per i nostri personaggi è più alta, quindi sembra quasi che non ci sia mai un luogo in cui ci fermiamo a discutere. Stiamo quasi sempre facendo qualcosa, e credo che questo adatti perfettamente quello che c'è nel libro. C'è davvero molto in gioco per i nostri personaggi".

Percy Jackson 2, trama e le new entry del cast

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: una scena

Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione da Disney+ nel febbraio 2024, e il primo teaser è stato mostrato alla D23 lo scorso agosto. "Percy Jackson torna al Campo Mezzosangue un anno dopo per trovare il suo mondo stravolto. La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, scopre di avere un ciclope per fratello, Grover è scomparso e il campo è assediato dalle forze di Crono. Il viaggio di Percy per rimettere le cose a posto lo porterà fuori dalla mappa e nel mortale Mare dei Mostri, dove un destino segreto attende il figlio di Poseidone", si legge nella descrizione ufficiale della seconda stagione.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: un momento della serie

Tra le nuove aggiunte al cast figurano Sandra Bernhard, Kristen Schaal e Margaret Cho nei panni delle Sorelle Gray, mentre Daniel Diemer si calerà nel ruolo di Tyson, fratellastro di Percy. Timothy Simons, noto soprattutto per il ruolo di Jonah Ryan in Veep di HBO, interpreterà Tantalus, il direttore provvisorio delle attività di Camp Half-Blood, in qualità di guest star ricorrente. Dopo la scomparsa di Lance Reddick, il ruolo di Zeus è stato affidato a Courtney B. Vance, che quest'anno vedremo anche nel remake di Lilo & Stitch della Disney.

La seconda stagione di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo debutterà in streaming su Disney+ entro quest'anno. Nel frattempo, potete recuperare la nostra recensione della prima stagione.