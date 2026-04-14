Percy Jackson, Walker Scobell salterà il ballo di fine anno per colpa delle minacce di morte

La fama, quando arriva troppo presto, non sempre ha il tempo di essere metabolizzata. E nel caso di una giovane star come Walker Scobell, per la serie Disney+ di Percy Jackson il confine tra successo e pressione può diventare troppo sottile.

Walker Scobell, protagonista della serie Disney+ di Percy Jackson, salta il prom dopo minacce online rivolte a ragazze a lui associate. L'attore denuncia il comportamento tossico dei fan, riaccendendo il dibattito sul rapporto tra celebrità giovanili e comunità digitali.

Quando il fandom supera il limite: la scelta di Walker Scobell

A soli 17 anni, Walker Scobell si trova a gestire una situazione che nessun adolescente dovrebbe affrontare. Il protagonista della serie Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo ha annunciato pubblicamente che non parteciperà al ballo scolastico di fine anno, una tappa simbolica per molti coetanei, a causa di una serie di minacce ricevute online - non direttamente contro di lui, ma contro ragazze della sua cerchia.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: una scena con Walker Scobell

Attraverso i social, l'attore ha condiviso nelle stories di Instagram un messaggio diretto e disarmante nella sua semplicità: "Solo per farvelo sapere, non parteciperò al prom. Per favore smettete di inviare minacce di morte a OGNI ragazza che possa anche lontanamente essere associata a me in base alla vicinanza a dove vivo". Parole che raccontano una realtà distorta, dove l'attenzione morbosa di una parte del fandom si trasforma in aggressività.

Scobell non si è limitato a spiegare la sua decisione, ma ha anche sottolineato l'impatto reale di questi comportamenti: "Non è giusto né per loro né per le loro famiglie". E poi, con un tono che alterna incredulità e amarezza, ha aggiunto: "Magari smettete proprio di mandare minacce di morte in generale. Non è una cosa normale. È un po' assurdo che debba dirlo". Una presa di posizione che evidenzia quanto il rapporto tra fan e celebrità, soprattutto quando coinvolge adolescenti, possa sfuggire facilmente di mano.

Crescere sotto i riflettori: il peso della notorietà precoce

Il caso di Walker Scobell non nasce dal nulla, ma si inserisce in un percorso iniziato molto presto. L'attore aveva appena 13 anni quando è stato scelto per interpretare Percy, entrando improvvisamente in una dimensione fatta di press tour, visibilità globale e aspettative elevate. Tornare alla normalità, dopo un'esperienza simile, non è mai semplice.

Lui stesso aveva già raccontato quanto fosse straniante rientrare a scuola dopo il debutto della prima stagione: "Quando è uscita la prima stagione, ero in tour stampa, poi sono tornato e penso che rientrare a scuola sia stato un po' strano". Un contrasto netto tra due mondi che raramente dialogano davvero: quello della vita quotidiana e quello dell'industria dell'intrattenimento.

La serie, tratta dai romanzi di Rick Riordan, ha riportato sotto i riflettori l'universo di Percy Jackson con una nuova generazione di spettatori, dopo l'adattamento cinematografico del 2010. Accanto a Scobell, il cast include Leah Sava Jeffries e Aryan Simhadri, dando forma a un trio che si muove tra miti greci e dinamiche adolescenziali. Ma mentre sullo schermo le sfide hanno contorni epici, nella realtà assumono forme più sottili e difficili da gestire.

Il successo della serie - con una seconda stagione già distribuita tra il 2025 e l'inizio del 2026 e una terza attesa entro l'anno - ha amplificato l'attenzione attorno al giovane attore. E proprio questa esposizione, se non accompagnata da una responsabilità collettiva del pubblico, rischia di trasformarsi in pressione.

Il gesto di rinunciare a un momento personale come il prom diventa allora qualcosa di più di una semplice scelta: è un segnale. Un promemoria, forse, che dietro ogni volto noto c'è ancora una persona che sta cercando di crescere, nonostante tutto.