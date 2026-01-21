Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 3 arriverà entro la fine del 2026, ecco il primo teaser

Disney+ ha annunciato che la stagione 3 di Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo debutterà in streaming entro la fine del 2026.

I fan non hanno potuto già conoscere il mese previsto per il debutto delle puntate inedite, tuttavia online è stato diffuso un teaser che regala qualche anticipazione.

L'attesa scena di ballo tra Annabeth e Percy

Il video diffuso online mostra infatti uno dei momenti più attesi tratti dal romanzo di Rick Riordan intitolato La maledizione del Titano.

Nel post pubblicato da Disney+ si vedono Annabeth (Leah Sava Jeffries) e Percy (Walker Scobell) mentre partecipano al ballo della scuola. La ragazza si fa coraggio e afferra la mano dell'amico, accompagnandolo al centro della stanza per danzare.

Il regista James Bobin aveva già svelato che quel momento, che segna una svolta nel legame tra i due protagonisti, sarà presente nel primo episodio della terza stagione.

Gli interpreti dei nuovi episodi

Le riprese della stagione 3 di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo, di cui potete leggere la nostra recensione del secondo capitolo, sono attualmente in corso in Canada, nella città di Vancouver.

Tra le guest star ci saranno Holt McCallany nel ruolo di Atlas, David Costabile che sarà il Dottor Thorn, e Jesse L. Martin nei panni del padre di Annabeth, Frederick Chase.

Tra i nuovi arrivi nel cast della terza stagione ci saranno poi Levi Chrisopulos e Olive Abercrombie nei ruoli di Nico e Bianca di Angelo (i figli di Ade), Dafne Keen che sarà Artemide e Saara Chaudry nel ruolo di Zoe Nightshade.

Creata da Rick Riordan e Jonathan E. Steinberg, la seconda stagione della serie vede nel ruolo di executive producer Steinberg e Dan Shotz insieme a Rick Riordan, Rebecca Riordan, Craig Silverstein, Ellen Goldsmith-Vein di Gotham Group, Bert Salke, Jeremy Bell di Gotham Group, D.J. Goldberg, James Bobin, Jim Rowe, Albert Kim, Jason Ensler e Sarah Watson.