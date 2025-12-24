Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, Rick Riordan: “Per la stagione due abbiamo realizzato scene incredibili"

È l'era delle saghe, delle storie che si sviluppano nel tempo e riescono ad accompagnare i fan per anni, seguendoli nel corso della crescita non limitandosi a un'unica mirata storia autoconclusiva. Una di queste è quella di Percy Jackson, sviluppata nel corso di sette libri dal suo autore Rick Riordan, ospite alla scorsa Lucca Comics & Games, dove abbiamo avuto modo di intervistarlo.

Quattro chiacchiere che abbiamo avuto il piacere si scambiare in italiano, sorpresi dalla capacità dello scrittore di dialogare con disinvoltura nella nostra lingua. È stata l'occasione per domande tra il passato e il futuro, passando alla genesi della storia e la scelta della mitologia greca come ambientazione alle aspettative per la stagione 2 della serie sviluppata per Disney+, che sarebbe arrivata di lì a un mese o poco più.

Una scena della stagione 2 della serie Disney+

Siamo partiti però dalle sensazioni che Riordan prova a guardare al successo che la serie ha ancora oggi, 20 anni dopo quel primo romanzo Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il ladro di fulmini datato 2005 in patria (da noi sarebbe arrivato solo nel 2010 grazie a Mondadori). "Mi sento vecchio" ci ha detto Rick Riordan scherzando, "ma sono anche molto contento che la serie continua da tanti anni e con tanti lettori e fan. È un onore far parte della vita di così tante persone", per un numero di lettori e appassionati che aumenta sempre di più anche grazie alla serie Disney+ di cui è in corso di pubblicazione la seconda stagione proprio questo mese.

Come nasce Percy Jackson?

Percy Jackson in una scena della serie

Ci siamo poi concentrati su una curiosità in particolare: l'ambientazione. Sapevamo già che la genesi di Percy Jackson era legata a racconti che l'autore faceva al figlio, ma perché concentrarsi sulla mitologia greca, che in USA non è diffusa e conosciuta quanto da noi? "Ho fatto per molti anni l'insegnante alle scuole medie e insegnavo la mitologia greca ai miei studenti. Quando mio figlio aveva circa otto anni, aveva problemi di apprendimento, in particolare di dislessia, così ho deciso di creare un nuovo mito per lui, per migliorare la situazione. Gli ho detto 'guarda, c'è un ragazzo come te che ha la dislessia e scopre di essere un semideo'." Una storia che ha colpito molto suo figlio, che si è riconosciuto subito. "Mi ha esortato a scrivere la storia ed è diventata la storia di Percy Jackson. Ed eccoci qua!"

Un romanzo a stagione: la formula perfetta?

Walker Scobell e Daniel Diemer sul set di Percy Jackson 2

Come altre saghe similari, anche Percy Jackson è basata su una serie di romanzi che si è prima cercato di adattare in altrettanti libri e ora in forma seriale con un romanzo a stagione. Se la prima adattava Il ladro di fulmini, infatti, questa seconda si concentra su Il mare dei mostri. È, secondo Rick Riordan, la forma più adatta a tradurre per lo schermo una storia impostata in questo modo? "Credo che sia la forma migliore, perché ha una portata maggiore e permette di usare tanto dei contenuti dei romanzi nella serie. È vero che ci sono anche parti che non riusciamo a includere, ma per la maggior parte sì e sono contento della soluzione che abbiamo trovato. Mi piace la serie, ma stiamo ancora imparando come raccontare questa storia nel mezzo espressivo della serie tv."

Rick Riordan e la serie Disney+

E in questo cammino di adattamento, c'è un momento o un personaggio dei romanzi della cui resa su schermo è particolarmente soddisfatto? "Mi piace molto il personaggio di Tyson, il fratello di Percy. Un giovane uomo dolce e gentile, ma anche forte e potente. Credo che l'attore che lo interpreta, Daniel Diemer, sia perfetto per il ruolo."

Ma cosa può aspettarsi dalla seconda stagione chi non conosce ancora la storia perché non ha letto il romanzo? "Non è un problema non conoscere il romanzo" ci tiene a specificare Riordan, "e la seconda stagione rispetto alla prima porta avanti la storia, è più veloce, ha più avventure incredibile. C'è una sfida per trovare un oggetto magico che possa salvare il Campo Mezzosangue e abbiamo messo in piedi delle scene incredibili!"