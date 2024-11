Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo 2: Disney+ annuncia il sostituto di Lance Reddick nel ruolo di Zeus

Disney ha trovato l'attore a cui affidare il ruolo di Zeus nella serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo. Sarà infatti Courtney B. Vance a sostituire Lance Reddick.

Dopo la morte dell'attore la parte della divinità era rimasta senza un interprete a lungo.

L'annuncio dell'arrivo di Vance in Percy Jackson

Dan Shotz, produttore esecutivo della serie, ha dichiarato in un comunicato: "Trovare qualcuno che assumesse questo ruolo in futuro non è stato un compito facile, ma quando l'icona Courtney B. Vance ha risposto alla chiamata, sapevamo che le divinità stavano ascoltando".

Il produttore di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo ha aggiunto: "Questa leggenda del cinema non solo voleva onorare i romanzi, ma anche l'eredità di Lance. Non vediamo l'ora che tutti voi possiate vederlo mentre salirà sul trono".

La presenza di Zeus

Lance Reddick, prima della sua morte, aveva girato alcune scene della serie, tra cui una sequenza presente nel season finale dello show targato Disney+ in cui Percy, il protagonista affidato a Walker Scobell, affronta Zeus sul Monte Olimpo.

Zeus è una presenza ricorrente nei romanzi scritti da Rick Riordan dedicati alle avventure di Percy Jackson.

Nella stagione 2 il ragazzo al centro della trama, Annabeth Chase e Grover Underwood hanno affronteranno una nuova avventura. Le riprese sono iniziate nel mese di agosto a Vancouver, in Canada.

Negli episodi Percy torna a Campo Mezzosangue un anno dopo gli eventi del primo capitolo della storia e trova il suo mondo stravolto. La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, scopre di avere un ciclope per fratello, Grover è scomparso e il campo è assediato dalle forze di Crono. Il viaggio di Percy per rimettere le cose a posto lo porterà fuori dalla mappa e nel mortale Mare dei Mostri, dove un destino segreto attende il figlio di Poseidone