Perché Spider-Man e Wolverine combatteranno in Avengers: Doomsday? Lo svela un rumor

Confermato il contenuto della scena inziale che vedrà Tobey Maguire e Hugh Jackman 'venire alle mani' nel quadro di uno scontro più ampio coi mutanti.

Uno dei momenti più attesi di Avengers: Doomsday dovrebbe essere il preannunciato combattimento tra lo Spider-Man di Tobey Maguire e Wolverine di Hugh Jackman, al centro di una mastodontica scena iniziale che inaugurerà lo scontro multiversale. Ma quali sono le ragioni di questo scontro?

Ciclope in una scena spettacolare di Avengers: Endgame

L'origine del conflitto tra Spider-Man e gli X-Men

L'insider @MyTimeToShineHello ha anticipato il contenuto della spettacolare scena iniziale di Avengers: Doomsday scrivendo su X: "In Avengers Doomsday, Spider-Man di Tobey Maguire combatte contro Wolverine di Hugh Jackman perché le loro Terre stanno per scontrarsi.". La scena iniziale mostra Spider-Man che combatte contro Wolverine come parte di uno scontro più ampio con gli X-Men.

La battaglia epocale tra l'Uomo Ragno e i mutanti "stabilirà il tono" del film diretto dai fratelli Russo e vedrà Tobey Maguire e Hugh Jackman tornare nei loro ruoli storici, condividendo lo schermo in questo evento crossover. Secondo alcuni rumor, Maguire apparirà in un costume realizzato in CGI per la scena del combattimento.

Smentite, invece, le voci secondo cui il suo personaggio morirà all'inizio del film durante questo scontro interdimensionale. Nerdrotic at Night, in diretta streaming, ha affermato: "C'è il mondo di Spider-Man di Tobey Maguire con Peter Parker e Doctor Octopus che combattono contro gli X-Men della Fox, e gli X-Men della Fox distruggono lo Spider-Man di Tobey Maguire, che muore".

Per fortuna questa anticipazione si è rivelata errata, come ha confermato Alex Perez di The Cosmic Circus, riferendo che lo Spider-Man di Maguire non morirà in Avengers: Doomsday. Probabile che il ruolo di Maguire si estenda ben oltre la scena di battaglia. Almeno questo è ciò che sperano i fan dopo che Sam Raimi ha categoricamente smentito un suo ritorno alla regia di Spider-Man 4.

Avengers: Doomsday arriverà nei cinema a luglio 2026. Il sequel Avengers: Secret Wars seguirà nel luglio 2027.