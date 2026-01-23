Spider-Man: Brand New Day avrà una "differenza enorme" rispetto alla trilogia originale

Spider-Man: Brand New Day darà un taglio netto al passato, cambiando traiettoria e distinguendosi dalla prima trilogia dedicata al Peter Parker di Tom Holland per una differenza enorme. Ad anticiparlo è il regista Destin Daniel Cretton.

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day si sono concluse di recente e adesso il cinecomic è in post-produzione, pronto per essere lanciato nei cinema a fine luglio. Parlando con ComicBook.com, Cretton ha parlato di "esperienza gratificante", anticipando un cambio di tono rispetto al passato dal momento che questo film rappresenterà un "nuovo capitolo nella sua vita."

"Quando sono entrato a far parte del team tutti i creativi coinvolti volevano fare qualcosa di diverso. Certo, è sempre lo Spider-Man che tutti amano, ma questo è un nuovo capitolo della sua vita, e quel cambiamento di tono è stato qualcosa di davvero emozionante per me. È stato davvero diverso, ed è stata un'esperienza estremamente gratificante" ha spiegato.

Il sorriso di Tom Holland sul set di Spider-Man: Brand New Day

In cosa sarà diverso Spider-Man: Brand New Day?

Destin Daniel Cretton non è entrato nel dettaglio del cambiamento di tono, ma ad anticipare la svolta era stato tempo fa lo stesso Kevin Feige, anticipando il ritorno di Peter Parker nelle strade di New York per combattere il crimine ordinario, ben lontano dal Multiverso.

Il film si riallaccerà al finale di Spider-Man: No Way Home, che vede Peter Parker solo, sconvolto da ciò che è accaduto dopo che Dottor Strange ha lanciato l'incantesimo per salvare la loro dimensione. La conseguenza è che non ha più un'identità, il che significa che i suoi amici e colleghi non ricordano chi è. Questo lo lascia senza alcun supporto, ma segna anche un reset nella vita di Peter.

Si prevede, dunque, una svolta più realistica e cupa mentre il protagonista abbandona l'adolescenza per avviarsi verso l'età adulta. Al momento i dettagli della trama rimangono top secret, ma il primo trailer, il cui arrivo sembrerebbe imminente, potrebbe dirci qualcosa in più.

Il cast vede il ritorno di Zendaya e Jacob Batalon nei ruoli, rispettivamente, di MJ e Ned, mentre le teoria dei fan si concentrano sul misterioso personaggio interpretato da Sadie Sink. Confermato il ritorno dei "veterani" Jon Bernthal nei panni di Punisher e Mark Ruffalo in quelli di Hulk.