Pedro Almodóvar e Penélope Cruz riuniti nel dramma sulla maternità Madres paralelas

Pedro Almodóvar tornerà a dirigere Penélope Cruz in un film sulla maternità ambientato a Madrid, Madres Paralelas, che segue due anni di vita di due neomamme.

Pedro Almodóvar e Penélope Cruz torneranno a collaborare insieme nel dramma sulla maternità Madres paralelas, scritto da Almodovar durante l'emergenza sanitaria che lo ha costretto a casa.

Venezia 2019: Penélope Cruz al photocall di Wasp Network

La pre-produzione di Madres paralelas dovrebbe cominciare a ottobre, così da poter girare il film a febbraio 2021, come ha spiegato Agustín Almodóvar, fratello e produttore di Pedro, a Variety.

Secondo le prime anticipazioni, Madres paralelas racconterà la storia di due madri che partoriscono lo stesso giorno. Il film segue le loro vite nei primi due anni di vita dei loro figli. Il film, scritto in soli tre mesi, avrà un budget ridotto e verrà girato in gran parte a Madrid.

Pedro Almodóvar ha specificato che al momento non c'è nessun accordo formale con Penelope Cruz, anche se la diva ha già letto e apprezzato il copione. La Crux è apparsa in molti film di Almodovar, tra cui Tutto su mia madre and Volver - Tornare.

Al momento Pedro Almodovar si prepara a girare un breve adattamento della pièce di Jean Cocteau La voce umana con Tilda Swinton, suo primo progetto in lingua inglese.