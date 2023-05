Pearl Harbor stasera su Canale 20 Mediaset: tram e cast del film con Ben Affleck

Pearl Harbor è il film d'azione che stasera, 26 maggio, Canale 20 Mediaset manda in onda in prima serata, a partire dalle 21:05. La pellicola, prodotta dagli Stati Uniti d'America, è diretta da Michael Bay. La sceneggiatura è firmata da Randall Wallace, autore anche del soggetto. Trama, cast, curiosità e trailer del lungometraggio.

Pearl Harbor: Trama

Rafe e Danny sono grandi amici fin da piccoli. Cresciuti, vengono arruolati nell'aeronautica militare durante la Seconda Guerra Mondiale. Rafe si innamora di Evelyn ma è costretto a partire in missione in Europa. Dato per disperso la ragazza inizia una relazione con l'amico Danny, ma l'improvviso ritorno di Rafe stravolge le loro vite.

Rafe e Danny si trovano ora uniti per combattere la guerra e salvare la vita di migliaia di americani, ma divisi per conquistare il cuore di Evelyn. Vincitore di un premio Oscar, con Ben Affleck, Josh Hartnett e Kate Beckinsale.

Pearl Harbor: Curiosità

Pearl Harbor è arrivato per la prima volta nelle sale italiane lì1 Giugno 2001. Le riprese del film si sono svolte dal 10 Aprile 2000 al 15 Settembre.

Il film si basa sugli eventi reali dell'attacco di Pearl Harbor del 7 dicembre 1941, che ha segnato l'ingresso degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Tuttavia, ha ricevuto alcune critiche per le inesattezze storiche e per la rappresentazione melodrammatica degli eventi.

La pellicola ha vinto l'Oscar per il miglior montaggio sonoro a Christopher Boyes e George Watters II. Inoltre, ha riceviuto tre nomination: miglior sonoro a Greg P. Russell, Peter J. Devlin e Kevin O'Connell; migliori effetti speciali a Eric Brevig, John Frazier, Edward Hirsh e Ben Snow e miglior canzone (There You'll Be) a Diane Warren.

Pearl Harbor è stato accolto dalla critica nel seguente modo: sull'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes il film ha ottenuto un punteggio medio del 24% sul 100%, su Metacritic ha invece ottenuto un voto di 44 su 100 mentre su Imdb il pubblico lo ha votato con 6.2 su 10

Il trailer del film è disponibile grazie alla clip caricata su Mediaset Infinity.

Pearl Harbor: Interpreti e personaggi