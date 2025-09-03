James Gunn annuncia Man of Tomorrow: Superman e Lex Luthor tornano al cinema nel 2027

Il regista James Gunn ha svelato il titolo del suo prossimo film DC Studios: Man of Tomorrow. L'attesissimo progetto, in arrivo il 9 luglio 2027, ha già acceso i riflettori grazie a un teaser che mostra un dettaglio sorprendente: il Superman di David Corenswet e il Lex Luthor di Nicholas Hoult fianco a fianco, come se fossero alleati. Un'immagine che ha lasciato il pubblico spiazzato, accendendo nuove speculazioni sulla direzione che prenderà l'universo narrativo inaugurato da Gunn.

Il teaser di Jim Lee rivela un'inedita alleanza tra Superman e Lex Luthor

L'illustrazione firmata da Jim Lee mostra Luthor con la sua iconica armatura verde e viola, mentre Superman tiene un cacciavite, suggerendo un coinvolgimento diretto nella costruzione della tuta. Un dettaglio inaspettato che ha portato molti fan a chiedersi cosa possa spingere i due storici rivali a collaborare. Nei fumetti, Luthor ha indossato la corazza persino come membro della Justice League, arrivando a ricattare Batman per farne parte. Gunn sembra voler riprendere queste suggestioni, senza però svelare nulla della trama.

Durante un'intervista, James Gunn ha chiarito che Man of Tomorrow non va considerato un semplice "Superman 2". Piuttosto, si tratta di una nuova storia ambientata nello stesso universo narrativo, che amplierà la prospettiva inaugurata dal primo film. "Superman ha un ruolo importante - ha detto Gunn - ma questo non è un suo sequel diretto". L'idea di raccontare parte della vicenda attraverso gli occhi di Lex Luthor rende l'operazione ancora più intrigante.

Il futuro di Oz Cobb e il ruolo di altri villain

Se da un lato il pubblico si aspettava un film come World's Finest o un crossover con Supergirl, Gunn ha scelto una strada più originale. Il nuovo progetto potrebbe anche collegarsi agli eventi di The Penguin e aprire lo spazio a nuovi villain dell'universo DC. Le voci parlano di Hush come possibile antagonista, ma al momento nulla è stato confermato.

Superman: David Corenswet e Nicholas Hoult in una sequenza

Oltre a David Corenswet nei panni di Clark Kent e Nicholas Hoult in quelli di Lex Luthor, il cast di Man of Tomorrow include Rachel Brosnahan come Lois Lane e una lunga lista di interpreti già annunciati: Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, Neva Howell e Milly Alcock. Una squadra che promette di arricchire l'universo DC con personaggi complessi e sfaccettati.

Il primo film dedicato a Superman, uscito nel 2025, ha ridefinito il personaggio per una nuova generazione di spettatori. Gunn ha dimostrato di saper unire azione spettacolare e introspezione, restituendo all'Uomo d'Acciaio la sua essenza di eroe compassionevole e ottimista. Con Man of Tomorrow, la sfida è ancora più grande: riuscire a trasformare una rivalità leggendaria in una possibile alleanza, senza tradire lo spirito dei fumetti.

Per ora il mistero rimane fitto, ma l'annuncio di Man of Tomorrow ha già alimentato l'entusiasmo dei fan. L'idea di vedere Superman e Lex Luthor lavorare fianco a fianco solleva interrogativi su fiducia, potere e giustizia, temi che Gunn sembra intenzionato a esplorare in profondità. L'appuntamento con il nuovo capitolo del DCU è fissato al 1° luglio 2027, quando scopriremo se questa inattesa alleanza cambierà per sempre il destino di Metropolis e del suo eroe più iconico.