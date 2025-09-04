Superman: Man of Tomorrow, tutti i personaggi DC confermati nel prossimo film di Jams Gunn

Il nuovo capitolo del DCU diretto da James Gunn riunirà Superman e Lex Luthor, con un cast in parte confermato e in parte ancora avvolto dalle indiscrezioni.

Man of Tomorrow, il nuovo film di James Gunn per i DC Studios, è già uno dei titoli più chiacchierati del futuro DCU. Definito dal regista non un vero e proprio "Superman 2", nel progetto è confermata la presenza di David Corenswet come Superman e di Nicholas Hoult nel ruolo di Lex Luthor, ma continua ad attirare speculazioni grazie ai tanti nomi accostati al cast. Alcuni attori hanno già la certezza del ritorno, altri invece restano nel campo dei rumor, alimentando l'attesa dei fan.

I ritorni già ufficializzati e i rumor

Il primo nome sicuro è naturalmente quello di David Corenswet, che tornerà a vestire i panni dell'Uomo d'Acciaio dopo il suo debutto nel DCU. A fargli compagnia ci sarà Skyler Gisondo nel ruolo di Jimmy Olsen, confermato dallo stesso attore. Spazio garantito anche a Isabela Merced, che riprenderà la parte di Hawkgirl dopo i cameo precedenti, accogliendo le richieste di chi desiderava vederla in azione con un ruolo più ampio.

Superman: Nicholas Hoult è Lex Luthor sul set

Non mancano i nomi che circolano come possibili new entry. Aaron Pierre potrebbe vestire i panni di John Stewart, la Lanterna Verde destinata a diventare centrale nel nuovo universo narrativo. Altre indiscrezioni riguardano John Cena, il cui Peacemaker potrebbe avere un legame con la trama del film, mentre Milly Alcock (Supergirl) è attesa dopo il suo debutto nel DCU. Tra le ipotesi più suggestive c'è anche quella di Jason Momoa nei panni di Lobo, personaggio che l'attore ha sempre dichiarato di sognare di interpretare.

Lex Luthor protagonista al fianco dell'Uomo d'Acciaio

Una delle certezze è il ritorno di Nicholas Hoult come Lex Luthor. Le prime immagini promozionali mostrano il geniale CEO della LuthorCorp accanto a Superman, forse addirittura in una temporanea alleanza. La sua iconica armatura da battaglia, direttamente dai fumetti, sembra avere un ruolo cruciale nella trama.

Superman: la prima immagine condivisa da James Gunn

Accanto ai ritorni già noti, resta in sospeso la presenza di Rachel Brosnahan come Lois Lane. Dopo la sua interpretazione convincente nel precedente film, i fan sperano in un approfondimento del legame tra la giornalista e Clark Kent. Non mancano inoltre voci insistenti su un grande antagonista: Brainiac, storico nemico kryptoniano che potrebbe costringere Superman e Luthor a combattere fianco a fianco.

Con un mix di conferme ufficiali e rumor, Man of Tomorrow si preannuncia come un capitolo fondamentale del nuovo corso DC. L'idea di vedere Superman e Lex Luthor uniti contro una minaccia più grande apre scenari narrativi inediti e intriganti. Se Brainiac dovesse davvero arrivare sul grande schermo, il film potrebbe rappresentare uno dei momenti più spettacolari e ambiziosi dell'intero DCU.