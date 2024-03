Paul Thomas Anderson: il nuovo film con Leonardo DiCaprio ha una data d'uscita (e arriverà in IMAX)

Il prossimo film di Paul Thomas Anderson non ha ancora un titolo ufficiale, ma ha finalmente una data di uscita e sarà proiettato anche nelle sale IMAX.

La Warner Bros. ha fissato l'uscita all'8 agosto 2025. Il film è ufficialmente interpretato da Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris, Alana Haim e Chase Infiniti. Anderson è regista, sceneggiatore e produttore della pellicola, la sua decima in carriera.

La Warner Bros. lo ha definito un "film evento" e la sua uscita in IMAX rappresenta un nuovo colpo per il regista e lo studio. Non si sa molto altro al riguardo, poiché Anderson ama lavorare in segreto, ma si dice che il film abbia un'ambientazione contemporanea e che sia il suo progetto più "commerciale" fino ad oggi. Il film è attualmente in produzione in California.

Alcune voci di corridoio sostengono che il nuovo film sarebbe un adattamento di Vineland di Thomas Pynchon, scrittore già portato sul grande schermo dallo stesso Anderson in Vizio di forma.

Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Regina Hall star del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Sebbene questa sia la prima volta che DiCaprio lavora con Anderson, il suo ultimo film costituirà una sorta di reunion con alcuni membri del precedente Licorice Pizza. Si riunirà infatti con Alana Haim, protagonista di quel film, e con Penn, che interpretava un personaggio simile a William Holden. E si riunirà inoltre anche con i capi della Warner Bros. Pictures Michael De Luca e Pam Abdy, i responsabili del film che hanno curato l'uscita di Licorice Pizza alla MGM nel 2021. De Luca aveva già prodotto Boogie Nights quando era alla New Line.

Licorice Pizza ha riportato Anderson alle sue radici nel sud della California ed è stato un successo di critica che ha ottenuto tre nomination agli Oscar, ma il film ha faticato al box-office e ha incassato solo 33,2 milioni di dollari in tutto il mondo.