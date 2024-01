Leonardo DiCaprio sul set del film di Paul Thomas Anderson sembra Drugo Lebowski

Sono attualmente in corso le riprese del nuovo film, ancora senza titolo, di Paul Thomas Anderson e poche ore fa sono state pubblicate le prime foto di Leonardo DiCaprio sul set, che dall'abbigliamento e il trucco ricorda vagamente il personaggio del Drugo Lebowski interpretato da Jeff Bridges nel film dei fratelli Coen.

Occhiali da sole, vestaglia e baffoni incolti, così appare DiCaprio nelle foto trapelate dal set della pellicola (proprio come l'iconico personaggio de Il grande Lebowski), ancora una volta ambientata in California. Secondo le fonti di Deadline, la storia sarà ambientata nel presente e sarà più "commerciale" rispetto al passato del regista, con un budget considerevole.

Chi è presente nel cast?

Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Regina Hall saranno protagonisti, ma la storia coinvolgerà un cast numeroso che verrà annunciato prossimamente, un po' come accaduto con Boogie Nights e Magnolia.

Per DiCaprio si tratta della prima collaborazione con Paul Thomas Anderson ed è reduce da quella con Martin Scorsese in Killers of the Flower Moon (la sua interpretazione è stata snobbata dagli Oscar 2024).

Sean Penn, invece, era presente anche nell'ultimo film di Anderson, Licorice Pizza, uscito nel 2021.