Vineland: il nuovo film di Paul Thomas Anderson è l'adattamento del romanzo di Pynchon?

Secondo quanto riportato da World of Reel, il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio protagonista sarebbe in realtà l'adattamento di Vineland, romanzo dello scrittore Thomas Pynchon.

Per Anderson non sarebbe la prima esperienza con le opere dello scrittore americano, in quanto nel 2014 diresse l'adattamento cinematografico di Vizio di forma, con Joaquin Phoenix nei panni di Doc Sportello.

Il sito, quindi, ipotizza che il personaggio di DiCaprio sia proprio il protagonista del romanzo di Pynchon, Zoyd, e che la ragazza ritratta insieme a lui nelle foto dal set (la trovate in calce alla news), interpretata dall'esordiente Chase Infiniti, non sia altro che sua figlia Prairie (di cui Regina Hall sarebbe la madre, a questo punto).

Di cosa parla Vineland?

La sinossi del romanzo recita: Zoyd Wheeler, un residuato umano della stagione hippy degli anni Sessanta, vive con la figlia adolescente, Prairie, in una casa roulotte a Vineland, una cittadina immaginaria nel nord della California. Ogni anno Zoyd, dopo aver radunato un folto gruppo di giornalisti di radio e tv locali, si lancia a peso morto contro la vetrina di qualche malfamato bar della zona. Il motivo per cui lo fa, ufficialmente, è mostrare alle autorità statali che è matto da legare, in modo da ricevere un sussidio.

C'è però dell'altro dietro a questa tradizione: un segreto che riguarda sua moglie Frenesi, ex-cineasta militante, e Brock Vond, un tetro agente federale. Un segreto che sua figlia è destinata a scoprire imbarcandosi in un lisergico viaggio nel tempo e nello spazio.

Vineland è il racconto di un universo abitato da idealisti più o meno scanzonati alle prese con l'idiozia feroce di chi comanda; traditi o traditori, buoni o cattivi, tutti ugualmente in affanno per restare vivi mentre, come al solito in Pynchon, al di sopra delle loro teste continua un eterno conflitto di dimensioni planetarie, dall'aspetto comico eppure sempre più spietato.

Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Regina Hall star del nuovo film di Paul Thomas Anderson

C'è da dire che la descrizione di Zoyd calza perfettamente con le immagini di DiCaprio dal set della pellicola. Staremo a vedere se il film sarà effettivamente un adattamento cinematografico di Vineland. Al momento il progetto è indicato come BC Project.