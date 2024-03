Paul Thomas Anderson: il nuovo film con Leonardo DiCaprio sarà una 'reinterpretazione' di Vineland

Vi avevamo già informato delle voci che sostenevano che il nuovo film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio sarebbe stato un adattamento del romanzo Vineland, scritto da Thomas Pynchon, ma a quanto pare potrebbe trattarsi di una reinterpretazione di quella storia.

Secondo quanto riportato dallo scooper Daniel Richtman, il film "non sarà un adattamento fedele del romanzo Vineland, ma più una storia ambientata in una realtà alternativa dove il movimento Make America Great Again è continuato per anni e anni negli Stati Uniti, con i ribelli hippie/progressisti che combattono il governo ai giorni nostri. Mentre in Vineland i ribelli hippie sfidavano il governo Nixon. Quindi avrà sì elementi di Vineland, ma reinterpretati per la politica dei giorni nostri".

Quando esce il film?

La Warner Bros. ha fissato l'uscita all'8 agosto 2025. Il film, attualmente senza titolo, è ufficialmente interpretato da Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor, Wood Harris, Alana Haim e Chase Infiniti. Anderson è regista, sceneggiatore e produttore della pellicola, la sua decima in carriera.

Sebbene questa sia la prima volta che DiCaprio lavora con Anderson, il suo ultimo film costituirà una sorta di reunion con alcuni membri del precedente Licorice Pizza. Si riunirà infatti con Alana Haim, protagonista di quel film, e con Penn, che interpretava un personaggio simile a William Holden. E si riunirà inoltre anche con i capi della Warner Bros. Pictures Michael De Luca e Pam Abdy, i responsabili del film che hanno curato l'uscita di Licorice Pizza alla MGM nel 2021. De Luca aveva già prodotto Boogie Nights quando era alla New Line.

Licorice Pizza ha riportato Anderson alle sue radici nel sud della California ed è stato un successo di critica che ha ottenuto tre nomination agli Oscar, ma il film ha faticato al box-office e ha incassato solo 33,2 milioni di dollari in tutto il mondo.