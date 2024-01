Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Regina Hall star del nuovo film di Paul Thomas Anderson

Paul Thomas Anderson sarà il regista di un nuovo film, ancora senza un titolo ufficiale, che vedrà protagonisti Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Regina Hall.

Le riprese del lungometraggio, prodotto per Warner Bros, inizieranno prossimamente in California e il filmmaker sarà coinvolto anche come produttore esecutivo.

I primi dettagli del progetto

Lo studio non ha rivelato alcun dettaglio riguardante la trama del prossimo progetto di Paul Thomas Anderson, che firmerà anche la sceneggiatura del film.

Secondo le fonti di Deadline, la storia sarà ambientata nel presente e sarà più "commerciale" rispetto al passato, con un budget considerevole.

Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Regina Hall saranno protagonisti, ma la storia coinvolgerà un cast numeroso che verrà annunciato prossimamente, un po' come accaduto con Boogie Nights e Magnolia.

Da Il filo nascosto a Magnolia: il cinema di Paul Thomas Anderson in 8 grandi sequenze

La star di Killers of the Flower Moon ritornerà prossimamente sul set dopo la stagione dei premi, Penn è attualmente protagonista di Daddio e Gonzo Girl, mentre Regina Hall sarà tra gli interpreti del film Odessa di Geremy Jasper.