Oscar Isaac su X-Men: Apocalisse: "E' stata una esperienza atroce!"

Molti pensano che fare il cattivo in un film targato Marvel sia intrigante. Non la pensa così Oscar Isaac che ha definito tutt'altro che esaltante la sua esperienza in X-Men: Apocalisse dove interpretava En Sabah Nur, il primo mutante della storia. In una intervista rilasciata su GQ , l'attore ha infatti rivelato che il costume e gli effetti speciali utilizzati per interpretarlo sono stati più di impaccio che di aiuto, tanto da rendergli molto difficile il lavoro sul set.

Per Oscar Isaac girare X-Men: Apocalisse è stato addirittura: "atroce", sottolineando come: "Quando ho detto di sì non avevo idea di ciò che sarebbe accaduto in seguito. Come farmi racchiudere dentro a della colla, a del lattice, con un costume di quasi 20 chili. Ho dovuto indossare addirittura un meccanismo di raffreddamento all'interno del costume stesso!". Questo faceva sì che fosse impossibile per lui muovere la testa, cosa che di fatto lo ha in qualche modo isolato dagli altri membri del cast come James McAvoy, Jennifer Lawrence e Michael Fassbender, con i quali avrebbe voluto poter interagire di più in maniera tale da creare una chimica migliore durante le riprese.

"La spinta - continua Isaac - è stata: 'posso lavorare con questi grandi attori che mi piacciono tanto', ma non riuscivo nemmeno a vederli perché non potevo muovere la testa. Mi dovevo sempre sedere su una sella progettata appositamente perché era l'unica cosa su cui potevo davvero sedermi, e mi confinavano in una tenda refrigerante tra un ciak e l'altro. E ogni volta che mi muovevo, era tutto un cigolio di gomma e plastica, quindi tutto ciò che ho recitato, è stato doppiato più tardi". Insomma, si è trattato di un vero e proprio tour del force che non rimpiangerà di sicuro e che fa il paio con alcune dichiarazioni simili rilasciate tempo addietro da Jennifer Lawrence in merito al suo nuovo costume di Mistica, in quanto definito decisamente più scomodo rispetto a quelli indossati in precedenza.

Uscito nel 2016 per la regia di Bryan Singer, X-Men: Apocalisse ha incassato complessivamente 544 milioni di dollari ma ha ricevuto una accoglienza contrastante da parte della critica anche per via dell'interpretazione di Oscar Isaac, da molti considerata poco convincente e stereotipata. Ma ormai il capitolo sui mutanti è una faccenda chiusa e tutti lo aspettano nel nuovo Star Wars dove riprenderà i panni del pilota Poe Dameron.