Oscar 2024, Stephen King si lamenta delle mancate nomination a Barbie: 'Ignorano i gusti del pubblico'

Stephen King si unisce alle voci contrarie alle scelte dell'Academy, che ha snobbato Greta Gerwig e Margot Robbie, rispettivamente, regista e interprete di Barbie, escludendole dalle nomination agli Oscar 2024.

"Le nomination agli Oscar e i gusti cinematografici del pubblico si sono separati" ha scritto un laconico Stephen King su X.

Il re del brivido ha poi rincarato la dose, aggiungendo: "Nessuna nomination per Greta Gerwig? Possibile?"

Stephen King non è il solo ad aver sollevato polemiche sulla mancata nomination a Greta Gerwig e Margot Robbie, che ha sollevato una vera e propria protesta popolare. Ma la sua affermazione sulla discrepanza tra gusti dell'Academy e del pubblico è vera solo in parte. Insieme, Barbie e Oppenheimer, le due hit dell'estate, hanno ricevuto 21 candidature centrando le nomination a Miglior Film, Miglior Attore e Attrice Non Protagonista, Miglior Sceneggiatura Non Originale, Miglior Scenografia, e Migliori Costumi. L'aver snobbato Greta Gerwig, pur risultando sconvolgente per Stephen King, era qualcosa di previsto dagli addetti ai lavori.