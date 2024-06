Barbie, la Warner si sbarazza di Greta Gerwig? Il sequel si farà comunque

Di un sequel di Barbie si era cominciato a parlare prima ancora dell'uscita del film nelle sale e ha continuato a fare breccia tra le notizie di Hollywood dopo il successo planetario del film, con la Warner Bros. decisa a realizzarlo il prima possibile. Ma tornerà anche Greta Gerwig?

Nei mesi scorsi, la regista era apparsa titubante all'idea di tornare dietro la macchina da presa per un seguito di Barbie, dichiarando che avrebbe fatto ritorno al franchise solo se avesse trovato qualcosa di forte da raccontare: "Se trovassi la forza per ampliare la storia, allora lo farei. Se non la trovassi, allora vuol dire che non c'è più nulla da raccontare".

Tuttavia, secondo quanto riportato dal noto insider Daniel Richtman sul suo blog, pare che la Warner sia intenzionata a realizzare il sequel di Barbie "con o senza Greta Gerwig" come regista. D'altronde, lo studio ha lavorato a stretto contatto con Margot Robbie, che della pellicola è produttrice esecutiva e protagonista.

La stessa Robbie, però, aveva dichiarato in precedenza di non "riuscire a immaginare un sequel di Barbie", specialmente dopo il grande successo del film. "Penso che abbiamo già messo tutto in questo. Non l'abbiamo costruito pensando alla possibilità di realizzare una trilogia o qualcosa di simile. Greta Gerwig ha messo tutto in questo film, quindi non riesco a immaginare cosa potrebbe venire dopo".

L'attrice e produttrice aveva inoltre affrontato il successo del film per quanto riguarda gli incassi, sottolineando: "Direi che la lezione più importante è che i film originali possono ancora essere degli enormi successi al box office. Non è necessario che sia un sequel, un prequel o un remake. Può essere totalmente originale. Può ancora ottenere un budget elevato per farlo".

Barbie è uscito al cinema il 20 luglio 2023: diretto da Greta Gerwig è stato interpretato da Margot Robbie e Ryan Gosling e distribuito da Warner Bros. Gerwig ha anche firmato la sceneggiatura insieme a Noah Baumbach, basandosi sul famoso giocattolo realizzato da Mattel che ha conquistato intere generazioni. Alla fine, la pellicola ha incassato più di 1.4 miliardi di dollari diventando uno dei più grandi successi di sempre.