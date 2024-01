Oliver Stone: 'Barbie infantilizza Hollywood. John Wick? Mi sono addormentato 778 volte'

Oliver Stone non risparmia critiche ai maggiori incassi hollywoodiani dell'anno facendone bersaglio dei suoi strali. I suoi bersagli sono Barbie e John Wick, di cui ha bocciato in più occasioni la violenza estrema e iperrealistica.

Barbie: Ryan Goslin in una foto del film

In un'intervista con Yahoo incentrata sul suo nuovo documentario, Nuclear Now, l'acclamato regista di classici mainstream come Nato il 4 luglio, Platoon e JFK se la prende con i successi Barbie e John Wick 4 senza mezzi termini. A Stone è stato chiesto di commentare la prospettiva di dirigere Barbie 2, a cui aveva accennato scherzosamente un dirigente della Mattel. Il regista ha lasciato intendere che ciò non sarebbe mai accaduto scagliandosi contro Ryan Gosling, che ha recitato nel film insieme a Margot Robbie. "Ryan Gosling sta sprecando il suo tempo se fa quella merda per soldi", ha detto. "Dovrebbe fare film più seri. Non dovrebbe far parte di questa infantilizzazione di Hollywood." Stone ha poi dato ragione a Martin Scorsese sui film Marvel, che secondo lui hanno minato la qualità delle uscite di Hollywood negli ultimi anni.

Oliver Stone: "Sulla morte di JFK e l'Ucraina ci hanno detto un sacco di bugie"

Troppa fantasia al potere

"Ora è tutta fantasia, fantasia, fantasia, comprese tutte le immagini di guerra: fantasia, fantasia", ha osservato Oliver Stone. "Anche i film Fast and Furious, che mi piacevano, sono diventati come i film Marvel. Voglio dire, quanti incidenti riesci a vedere?" Il regista è poi tornato alla carica contro John Wick, un franchise che ha rivitalizzato il genere dei film d'azione con un'impronta unica. "Sull'aereo ho guardato John Wick, che dura tre ore e qualcosa", ha detto Stone. "E mi sono addormentato circa 778 volte. Continuavo a svegliarmi e vedevo lui che uccideva sempre più persone. È come se il mondo fosse degenerato in una logica non logica."