L'assenza di Greta Gerwig e Margot Robbie nelle nomination agli Oscar 2024 scatena reazioni negative online

Greta Gerwig e Margot Robbie non hanno ottenuto la nomination agli Oscar 2024 per il lavoro compiuto con Barbie e online si sono scatenati i commenti negativi.

Tra le otto nomination agli Oscar 2024 ottenute dal film Barbie non sono presenti i nomi Greta Gerwig, come Miglior Regista, e nemmeno di Margot Robbie, tre le migliori attrici protagoniste, e online l'assenza delle due star del cinema ha scatenato i commenti negativi nei confronti dell'Academy.

A sostenere le critiche ci sono i risultati ottenuti dal film e l'importanza avuta dal progetto in un periodo di grande crisi per l'industria cinematografica.

Le reazioni online

Barbie: Greta Gerwig sul set

La mancanza di Greta Gerwig tra i nomi di chi potrà conquistare la statuetta come Miglior Regista agli Oscar 2024 ha scatenato le polemiche.

Online c'è chi ha scritto: "Greta Gerwig ha realizzato un film che è stato acclamato dalla critica, ha avuto un impatto culturale, è esilarante, unico, visivamente eccezionale, con un cast e una recitazione perfetti, ha fatto ridere, piangere e riflettere le persone E ha incassato un miliardo di dollari ai box office. Ma nessuna nomination come Miglior Regista?".

Il fatto che Barbie sia stato l'unico film diretto da una donna a superare quota 1 miliardo di dollari ai box office ha alimentato le critiche e c'è chi ha inoltre ricordato come in tanti, compresa Meryl Streep, abbiano ringraziato la regista e Margot Robbie per "aver salvato il cinema".

Oscar 2024, tutti gli snobbati dalle nomination: da Greta Gerwig a Leonardo DiCaprio e Margot Robbie

Altre persone online hanno sostenuto che l'Academy abbia troppi problemi con le donne, considerando che solo 3 registe hanno conquistato l'Oscar nella categoria nei 96 anni di storia del premio. Degli utenti hanno inoltre suggerito ai membri dell'organizzazione che si può nominare più di una donna ogni anno senza avere conseguenze negative.

Margot Robbie non è invece in corsa come Miglior Attrice Protagonista, mentre Ryan Gosling ha ottenuto la nomination come Miglior Attore Non Protagonista. Questo dettaglio, per i fan del film, conferma le idee proposte nella storia di Barbie e Ken portata sul grande schermo.