Oscar 2023: Tom Cruise e James Cameron disertano la cerimonia, ecco i motivi

Alla notte degli Oscar 2023 è saltata agli occhi l'assenza di due pezzi da novanta: Tom Cruise e James Cameron. La star di Top Gun: Maverick e il regista di Avatar: La via dell'acqua, entrambi nella rosa dei candidati a miglior film, hanno preferito rinunciare a partecipare alla cerimonia. Ecco svelati i motivi.

ET ha confermato che l'assenza di Tom Cruise eera dovuta al suo impegno sul set inglese di Mission: Impossible - Dead Reckoning Part II. Candidato a sei Oscar, Top Gun: Maverick ha conquistato solo un premio tecnico per il miglior sonoro.

A rappresentare degnamente il film è però intervenuta Lady Gaga, protagonista di una struggente esecuzione di Hold My Hand, brano di Top Gun: Maverick che faceva parte della rosa dei candidati per la miglior canzone.

Un Oscar è anche il magro bottino che si è portato a casa Avatar: La via dell'acqua per gli effetti speciali firmati da Joe Letteri, Richard Baneham, Eric Saindon e Daniel Barrett.

Candidato a quattro premi, il sequel di Avatar è ora il terzo maggior incasso della storia del cinema dopo aver superato Titanic. Nebulosi i motivi dell'assenza di James Cameron dalla notte delle stelle. Il partner di produzione e collega candidato Jon Landau ha dichiarato al New York Times che la sua assenza era dovuta a "motivi personali". Il regista aveva partecipato a due incontri degli Oscar nei giorni precedenti la cerimonia.

Il conduttore degli Oscar Jimmy Kimmel ha scherzato sulle loro assenze nel suo monologo. "Sapete, Tom Cruise e James Cameron non si sono presentati stasera. I due tizi che hanno insistito per andare al cinema non sono venuti a cinema. Tutti adoravano Top Gun, tutti! Voglio dire, Tom Cruise senza maglietta e quella scena di beach volley. L. Ron hubba hubba", ha scherzato Kimmel, riferendosi al fondatore di Scientology L Ron Hubbard.

Il comico ha anche vagliato la possibilità che Cameron non avesse partecipato perché non era stato nominato come miglior regista, dicendo: "Alcuni cinici dicono che James Cameron non è qui perché non ha ottenuto una nomination come miglior regista. E mentre trovo molto difficile crederlo in un uomo di così profonda umiltà, forse ha ragione. Voglio dire, come fa l'Academy a non nominare il tizio che ha diretto Avatar? Cosa pensano che sia, una donna?"

"Sapete che uno spettacolo è troppo lungo quando nemmeno James Cameron riesce a vederlo", ha aggiunto Kimmel, riferendosi alla durata fiume di 192 minuti di Avatar: La via dell'acqua.