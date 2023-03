Oscar 2023: il ghigno di Andrew Garfield dopo la battuta su Spider-Man diventa un meme

Andrew Garfield ha dato vita a un nuovo meme virale dopo il ghigno offerto alla telecamera durante il monologo di apertura di Jimmy Kimmel alla cerimonia degli Oscar 2023. Garfield è stato ripreso mentre forniva un sorriso imbarazzato alla telecamera dopo che Kimmel aveva fatto una battuta sul suo Spider-Man.

"Se qualcuno di voi si arrabbia per una battuta e decide di voler venire qui e picchiarmi non sarà facile", ha scherzato Jimmy Kimmel, 55 anni, ammiccando allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022.

Ha proseguito rivolgendosi a Garfield, 39 anni, e indicandolo tra gli "amici che dovrete affrontare per primi", tra cui Adonis Creed (Michael B. Jordan), Evelyn Wang (Michelle Yeoh), il Mandaloriano (Pedro Pascal) e, ovviamente, il Peter Parker di Garfield.

"Dovrete aggrovigliarvi con Spider-Man", ha detto Kimmel prima che la telecamera si spostasse su Garfield, che si è stretto nelle spalle e ha offerto una smorfia esilarante, suscitando le risate del pubblico.

Le reazioni su Twitter sono state immediate, rendendo rapidamente il meme di Andrew Garfield virale in poco tempo. Un utente ha condiviso una clip del momento scrivendo: "TUTTI GLI ALTRI SONO PRONTI A PARTIRE E POI C'È ANDREW GARFIELD CHE RIMPIANGE OGNI DECISIONE PRESA NELLA SUA VITA. AIUTO!".

"Congratulazioni ad Andrew Garfield, front runner per la miglior gif di reazione della serata", ha scherzato un altro.

Entusiasmo e polemiche: niente di nuovo sul fronte degli Oscar?

La produttrice degli Oscar 2023 Molly McNearney ha spiegato i retroscena del meme a Variety: "Sono andata da Michelle, Michael, Pedro, Andrew, Steven Spielberg e ho detto loro pochi minuti prima dell'inizio dello spettacolo, 'Sarai davanti alla telecamera. Jimmy si riferirà a te come parte della sua squadra di sicurezza. Se potessi solo mostrare una sorta di supporto o fare un gesto".

McNearney ha spiegato che tutte le star si sono dimostrate molto solidali, ma che Garfield, quando gli è stato chiesto di fare il gesto della ragnatela di Spider-Man, "ha fatto la sua scelta. Ed è stato anche meglio".