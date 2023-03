Will Smith potrà farsi incidere il nome sull'Oscar ma non potrà presentarsi di persona

Il nome della star sull'Oscar vinto lo scorso anno sarà inciso dall'Academy, la quale fa sapere però che l'attore non potrà presentarsi di persona per l'operazione.

A un anno dal famigerato schiaffo di Will Smith a Chris Rock durante gli Oscar 2022, Janet Yang, presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, ha dichiarato al podcast di The Hollywood Reporter che a Smith, 54 anni, potrà anche essere proibito partecipare allo show o a qualsiasi altro evento dell'Academy per altri nove anni, ma che sarà comunque invitato a far incidere la sua targhetta sul trofeo di miglior attore.

"Si è guadagnato l'Oscar. Dovrebbe avere il suo nome inciso sopra", ha detto Yang nel corso del podcast. "Non so se potrà venire personalmente. Ma sì, possiamo organizzarci", ha aggiunto.

Nel corso dell'edizione di quest'anno della cerimonia, non è mancata la stoccata di Jimmy Kimmel a Will Smith; durante il suo monologo d'apertura il presentatore ha infatti scherzato: "Quest'anno abbiamo adottato politiche rigorose: se qualcuno in questo teatro commetterà un atto di violenza in qualsiasi momento durante lo spettacolo, gli sarà assegnato l'Oscar come miglior attore e gli sarà permesso di fare un discorso lungo 19 minuti".

Ricordiamo che il trionfatore degli Oscar 2023 è stato Everything Everywhere All at Once, coni un totale di 7 statuette vinte su 11 nomination.