Oscar 2023: Lady Gaga alla fine si è esibita e ha perfino soccorso un fotografo sul red carpet

Lady Gaga si ferma sul red carpet degli Oscar 2023 per aiutare un fotografo in difficoltà per poi eseguire una struggente versione del brano Hold My Hand, nella colonna sonora di Top Gun: Maverick.

A differenza di quanto anticipato alla vigilia, Lady Gaga si è presentata alla cerimonia degli Oscar 2023 per eseguire il brano della colonna sonora di Top Gun: Maverick da lei firmato, nella cinquina delle migliori canzoni. La cantante si è, inoltre, precipitata a soccorrere un fotografo che ha avuto un piccolo incidente sul red carpet al momento del suo arrivo.

Lady Gaga è apparsa sul palco degli Academy Awards per offrire un'esibizione a sorpresa di Hold My Hand, la canzone nominata all'Oscar di Top Gun: Maverick. Inizialmente ci si aspettava che la cantante saltasse lo spettacolo perché impegnata sul set del sequel Joker: Folie à Deux, dove interpreta Harley Quinn, ma un rapido cambio di programma le ha permesso di intervenire, fornendo una performance intima e coinvolgente del brano, che ha dedicato alla memoria di Tony Scott, regista del primo Top Gun morto suicida nel 2012.

"È profondamente personale per me", ha spiegato prima di esibirsi. "Abbiamo tutti bisogno l'uno dell'altro. Abbiamo bisogno di molto amore per attraversare questa vita. A volte abbiamo bisogno di eroi. Ci sono eroi intorno a noi... Potreste scoprire di poter essere il vostro eroe, anche se vi sentite distrutti dentro".

Mentre il pubblico le tributava una standing ovation alla fine della canzone, una dedica al regista Tony Scott è apparsa su uno schermo sopraelevato al Dolby Theatre.

Lady Gaga è la prima artista a ricevere tre nomination nella categoria miglior canzone originale con Hold My Hand da Top Gun: Maverick, che segue Til It Happens to You da The Hunting Ground nel 2016 e Shallow da A Star Is Born nel 2019. Hold My Hand non si è portato a casa l'Oscar per la miglior canzone, battuto da Naatu Naatu, colonna sonora del film indiano RRR.

Prima della cerimonia Lady Gaga, arrivata per altro in ritardo, nonostante i tacchi e il sontuoso abito nero di Versace che indossava, si è precipitata a soccorrere un fotografo che era inciampato sul red carpet, aiutandolo a rialzarsi.