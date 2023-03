Oscar 2023, Jimmy Kimmel scherza su Will Smith: "Chi compie una violenza, sarà premiato come miglior attore"

Il conduttore degli Oscar Jimmy Kimmel non ha perso occasione di ironizzare sullo schiaffo di Will Smith a Chris Rock che ha "animato" la passata edizione della cerimonia di consegna degli Academy Awards.

"Cinque attori irlandesi sono nominati stasera, il che significa che le possibilità di un combattimento sono appena aumentate", ha scherzato Kimmel nel suo monologo d'apertura per poi proseguire rivolto al pubblico: "Vogliamo che vi divertiate, che vi sentiate al sicuro e, cosa più importante, vogliamo che io mi senta al sicuro. Se qualcuno in questo teatro commette un atto di violenza in qualsiasi momento durante lo spettacolo, riceverà l'Oscar come miglior attore e gli sarà permesso di tenere un discorso di 19 minuti. Ma seriamente, l'Academy ha messo in piedi una squadra di gestione delle crisi. Se durante lo spettacolo accade qualcosa di imprevedibile o violento, rimanete seduti e non fate assolutamente nulla. Magari date un abbraccio all'aggressore".

"E se qualcuno di voi si arrabbia per una battuta e decide di vendicarsi, non avrà vita facile", ha concluso Kimmel, rivolgendosi ai "combattenti" tra il pubblico come la star di Creed Michael B. Jordan e Michelle Yeoh, esperta di arti marziali.

Più tardi, a circa due ore dall'inizio della cerimonia, Kimmel ha scherzato: "A questo punto dello spettacolo, vi manca un po' lo schiaffo, giusto?"

Il conduttore ha concluso la diretta con un'ultima battuta sullo schiaffo, camminando nel backstage verso un cartello intitolato "Numero di trasmissioni televisive degli Oscar senza incidenti" e girando lo zero in uno.

Will Smith ha schiaffeggiato Chris Rock agli Oscar del 2022 mentre quest'ultimo presentava la categoria del miglior documentario. Rock ha fatto una battuta controversa sulla testa calva di Jada Pinkett Smith, che ha reso pubblica la sua battaglia contro l'alopecia. Dopo aver vinto l'Oscar come miglior attore protagonista per King Richard, Smith è stato bandito per dieci anni dal partecipare alla cerimonia degli Oscar.