Oscar 2023, chi vincerà? Ecco cosa dicono i bookmakers

Nella notte tra il 12 e il 13 marzo 2023 si svolgerà la cerimonia di premiazione degli Oscar 2023 e tutti non vediamo l'ora di scoprire chi si aggiudicherà le statuette più importanti. Il titolo con il maggior numero di candidature è Niente di nuovo sul fronte occidentale, ma i bookmakers puntano su un altro titolo.

Per il Premio Oscar al Miglior film, il favorito è infatti Everything Everywhere All at Once, complice la splendida stagione dei premi affrontata dal titolo diretto dai Daniels. Il film è dato a 1.10 dai bookmakers mentre lo sfidante è proprio il film di guerra di Netflix, dato però a 11. Se volete puntare sulla sorpresa, potete puntare su Avatar: La via dell'acqua, visto che è pagato 101 volte la posta giocata.

I Daniels sono i favoriti anche nella categoria Miglior regia, dati quasi per certi visto che il pronostico segna 1.08. A seguire Steven Spielberg per la regia di The Fabelmans, dato però a 7.

Tra gli attori, il favorito è Brendan Fraser, seguito da Austin Butler (rispettivamente a 1.52 e 2.35), mentre tra le attrici Michelle Yeoh (1.7) dovrebbe avere la meglio su Cate Blanchett (2).

Oscar 2023, i candidati, compreso Tom Cruise, sono stati immortalati insieme al pranzo di gala

Scontata infine la vittoria di Niente di nuovo sul fronte occidentale come Miglior film internazionale (dato a 1.06)