Oscar 2023, i candidati, compreso Tom Cruise, sono stati immortalati insieme al pranzo di gala

I flash dei fotografi presenti nella sala da ballo del Beverly Hilton hanno catturato i volti dei candidati agli Oscar 2023, da Tom Cruise ad Austin Butler passando per Colin Farrell. Il pranzo si è svolto questo lunedì e, come riportato da Entertainment Weekly, ha visto presenti i candidati, la stampa e i dirigenti. In quasi 200 hanno dunque riempito la sala.

Tra i grandi assenti Andrea Riseborough, Ana de Armas e Barry Keoghan. A far sentire, la loro assenza anche Lady Gaga e Rihanna. Prima di passare ad uno dei momenti più importanti, il tradizionale pranzo, la presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences Janet Yang ha invitato coloro che saliranno sul palco del Dolby Theatre il mese prossimo per ritirare la propria statuetta, a mantenere il discorso di ringraziamento entro i 45 secondi.

La Presidente ha inoltre ricordato l'"evento senza precedenti" accaduto lo scorso anno durante la cerimonia facendo riferimento allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock. La Yang ha dichiarato che l'incidente è stato "completamente inaccettabile" e ha ammesso che "la risposta della nostra organizzazione è stata inadeguata", promettendo che in futuro l'Academy agirà "rapidamente, con compassione e decisione".

La 95esima edizione degli Oscar andrà in onda domenica 12 marzo.